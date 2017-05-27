搭機等行李太無聊？全球機場轉盤上的「美食秀」

機場提領行李太無聊？全球機場轉盤上的誘惑「美食秀」。(圖/shutterstock提供)

@inkaoi1976 分享的貼文 於 2017 年 5月 月 17 7:47下午 PDT 張貼

Daisuke Bessho（@dbess55）分享的貼文 於 2013 年 8月 月 3 3:16上午 PDT 張貼

轉吧～轉吧～提領行李是每趟辦理托運乘客降落後的必經程序，在機場轉盤前引頸期盼行李的到來；不過，近日在日本機場的行李轉盤，轉著、轉著竟出現一隻「鮪魚」，宛如上演一場「美食秀」。看似再平常不過的提領行李程序，全球機場行李轉盤變身另類展場，就來看看還有哪些機場驚奇吧。

日本青森機場的行李旋轉盤近日在網路社群掀起一波話題，從機場轉出的全長140公分「鮪魚」，置放於木架隨著班機乘客行李迴繞，擬真「鮪魚」還貼有當地漁協認證標籤，幽默創意往往吸引全場旅客目光焦點。而這隻最吸睛的「鮪魚」，其實是航空公司人員打造的裝置藝術。

甲斐由起（自由を起こす人 ゆっきー）（@love.syndrome0208）分享的貼文 於 2017 年 1月 月 22 7:02下午 PST 張貼

Tomoe（@laniloa.tomoe）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 9 5:57下午 PDT 張貼

harucoro（@pt567）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 24 3:06下午 PDT 張貼

Nana（@angynana）分享的貼文 於 2015 年 9月 月 14 7:53下午 PDT 張貼

提到機場行李轉盤創意，日本機場轉出「大間鮪魚」並非首例。日本九州的大分機場的行李轉盤就曾轉出「迴轉壽司」，盛盤轉動巨型蝦壽司、海膽壽司，讓剛落地的旅客搶先來場日本「美食秀」；或是富山機場的握壽司拼盤、宮崎機場的日向夏蜜柑與宮崎牛、高松機場的讚岐烏龍麵等，成功創造吸睛話題，宣傳在地特色美食。

而被評為全球第一的新加坡樟宜國際機場，行李轉盤中央也曾出現招牌辣椒蟹、沙嗲等美食，為等候提領行李的各國旅客製造新樂趣，甚至在機場區域打造榴槤造型沙發，以及依各類回收項目設計垃圾桶造型，讓旅客一目了然、快速完成回收分類。此外，香港國際機場行李轉盤也曾出現大碗「泡麵」，是知名日商用來行銷新發售的星國辣蟹口味泡麵。

(中時電子報)