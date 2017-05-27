《信號》和《隧道》巧合！粉絲跪求「給她個好結局啊」
被譽為2016年韓國神劇的穿越推理劇《信號》，當初捧紅劇中幾位主演外，粉絲更是敲碗坐等第二季！而許多人也十分期待能有新劇可以媲美《信號》，除了張赫的《Voice》外，崔振赫的《隧道》就被讚是高水準之作；而有趣的是，《信號》與《隧道》出現一個有趣巧合，那就是女星李詩雅所演的角色，讓粉絲相當心疼。
趙震雄在《信號》中的初戀女友「金元靜」，甜美乖巧的模樣就是由李詩雅演出，可她在劇中成為京畿道南部連續殺人案的受害者之一，讓飾演「李材韓」的趙震雄心痛不已。
而《隧道》中崔振赫飾演的「朴光浩」深愛著妻子申妍淑，劇中溫柔美麗的「妍淑」同樣也由李詩雅演出，不過在第八集時，透露出她因交通事故車禍身亡，讓觀眾看了都悲痛不已。
由於李詩雅連續在兩齣熱門的穿越殺人懸疑劇中演出，且都是演男主角摯愛的女人，但偏偏下場都讓人惋惜，也讓觀眾忍不住大喊「編劇給她好個結局吧！」
(專題報導)
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