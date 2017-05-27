《兩岸星期人物》中國第一「醜」模特兒？用外貌衝擊時尚圈超模呂燕

時尚攝影師陳曼個人作品展亮相北京 ，他為名模呂燕拍攝的攝影作品。 （圖/新華社）

左為呂燕較後期拍攝的作品。她曾說自己早期的作品（右）被掛在北京鬧區王府井大街上，遊客對自己滿臉雀斑的造型十分不解，紛紛詢問這是否是「治雀斑」的廣告。（圖/網路）

中國超模呂燕2000年以黑馬之姿躍上世界伸展台，用單眼皮、厚唇、滿臉雀斑的標誌長相走入時尚圈，不過這也讓她從成名以來，受到外界質疑的聲浪從沒停過，不少人直呼這樣的長相也能當上模特兒，更讓她有了「中國第一醜模」封號，但她卻沒被這些批評停下腳步，最終從一個在礦區長大的女孩晉升世界超模，近年更是一手創辦了自己的服裝品牌，成為女星之間的搶手貨。

現年35歲的呂燕出生江西德安，從小在礦區長大的她曾表示小時家裡「窮的極致」，身邊更是和時尚圈沾不上半點關係，不過即使出身的環境沒有給呂燕優勢，她卻懂得給自己創造機會，1999年一次為了替朋友湊人數而參加了模特兒比賽，儘管在那一次比賽並沒有獲得任何名次，她卻以有特色的氣質和樣貌獲得了著名造型師李東田和攝影師馮海的青睞，為她拍攝雜誌封面，讓她跨出了邁向時尚圈的第一步。

2000世界超級模特大賽總決賽在京舉行﹐來自45個國家和地區的48名選手參加角逐。中國選手呂燕奪得大賽亞軍。（圖/新華社）

呂燕早期走秀、站台照片。(圖/新華社、中新社)

之後呂燕鼓起勇氣帶著幾百塊錢就到北京發展，試圖在中國闖出一片天，沒想到年僅19歲的呂燕等來的機會不僅如此，她一次偶然下在飯店大廳遇到了來自法國模特兒經紀公司的星探，因此被邀請至法國發展模特兒事業，呂燕心想自己等那麼久的機會終於來了，於是想都沒想就答應了，儘管她從沒出過國、不會任何一句英文或法文的她，甚至因為整個鎮裡的人都沒出過國，所以光辦一個護照就花了她2個月，不過她仍無所畏懼的帶著一個英文翻譯機就遠走巴黎，義無反顧的勇闖法國時尚界。

呂燕為各大品牌走秀。(圖/新華社、中新社)

不過剛到人生地不熟的巴黎，也讓呂燕吃盡苦頭，不懂法文的她連超市裡的商品都看不懂，也沒辦法開口問，只有雞蛋她認得出來，所以都只吃雞蛋裹腹，她曾說那段日子中，自己一天吃4顆蛋一個月吃了100多個雞蛋，她也因語言不通而當了幾個月的啞巴。在工作上，除了經紀人給她的面試，她只能坐地鐵跑遍巴黎自己找面試，期望可以多拍一些照，讓法國時尚界看到她的光芒。

呂燕今年為知名飾品品牌蒂芬妮拍攝的廣告。（圖/微博＠蒂芬妮）

呂燕的努力也終有所收穫，後來她在巴黎上過《VOGUE》雜誌，走過知名品牌Dior的秀，開始成為「空中飛人」到世界各地拍攝，不過真正讓她大紅的機會，是2000年的在中國舉辦的世界模特兒大賽，她原本覺得這只個順便回中國見見家人的機會，完全沒有任何獲獎的期望，沒想到卻從48國參賽佳麗中，一舉拿下亞軍，打破了中國模特兒過去只拿下最高第4名的紀錄。

2003年呂燕（中）與名模香港樂基兒（左）、台灣林嘉綺展示婚紗、珠寶設計。（圖/新華社）

拿下名次固然讓呂燕開心，不過隨之而來的是各種負面批評聲浪，外界不懂一個其貌不揚的女孩怎麼就成為了中國超模，「一夜成名」、「運氣好」、「醜小鴨變天鵝」的報導不斷，不過呂燕對於這些只專注在她「醜」的聲浪，都是一笑置之，她反而還覺得這些故事把自己寫的很浪漫，把事情看得這麼樂觀也是呂燕的特質，同時她也用敬業的態度來向外界證明，自己不只是運氣好而已，她曾說過當時在中國參加世界模特兒比賽時，攝影師請模特兒在清晨零下的氣溫下於戶外拍照，當其他模特兒都嫌冷不願意拍照時，自己二話不說的穿著薄裙就上陣了。

眾多女明星搶穿呂燕的的服裝品牌「COMME MOI」，從左至右分別為女星佟麗婭、李冰冰、舒淇和郭采潔穿著COMME MOI出席活動的照片。（圖/微博＠呂燕）

憑著比賽的名氣，呂燕成為時尚圈的當紅炸子雞，幾年的時間內跑遍了全球50幾個國家，而她不僅滿足於當超模的成就，她心想同樣身為前名模的維多莉亞‧貝克漢（Victoria Beckham）可以搖身一變成為首屈一指的設計師，自己有何不可? 於是在儘管沒有任何人看好她轉型的情況下，2013年她不顧一切的打造出自己的服裝品牌「COMME MOI」，更在去年舉辦了個人品牌的時裝秀，如今她的服裝成為中國女星搶穿上身的明星商品，包括高圓圓、楊冪、舒淇、李冰冰等，都時常在公眾場合穿著她的品牌。

呂燕帶著兒子登上雜誌封面。（圖/網路）

除了在工作上的成就，呂燕也沒忘了為自己打造一個美滿的家庭，她和擔任投資顧問的法籍老公在2012年生了一個帥氣的混血兒子，她也常在社群網站上po出兒子和老公的生活照，讓不少網友大讚兒子好可愛，當然負面的聲浪至今仍如影隨形，有人稱她成功改造了基因，用帥氣混血寶寶成功逆襲，不過呂燕依舊對這些惡評毫不在意，還帶著年僅4歲的兒子，拍了許多雜誌封面，讓人看到她集設計師、超模和辣媽於一身，而且樣樣都當得出色的本事。

呂燕和兒子與老公的合照。（圖/微博＠呂燕）

呂燕時常在社群軟體上分享自己老公和兒子帥氣可愛的照片。（圖/微博＠呂燕）

呂燕從成名以來一直是個話題人物，有人稱她醜的出奇，有人認為她美的脫俗，也有人稱她是審美疲勞下的產物，然而從她成名的數十個年頭來，她用自己的經歷和本事告訴外界自己沒有被傳統的審美觀所束縛，重要的是她展現的努力和毅力，從一個礦區長大的女孩到中國第一超模，她一次又一次將不可能化為可能，勇於追夢的她將自己人生開局看似平淡無奇的牌，換成了一手精彩無比的好牌，如今她仍以設計師的身份繼續在時尚界大放異彩。

(中時電子報)