女人難為 陰道萎縮竟影響排尿

人體器官是越使用越發達，但不使用就會萎縮退化，就有婦人在更年後久未與丈夫行房，導致陰道萎縮，進而影響排尿功能。(圖/達志影像/Shutterstock)

器官不使用，長期下來就會退化萎縮，想不到竟連陰道也會萎縮！日前有名50幾歲婦女，在更年期後，很久未與丈夫行房，陰唇萎縮相黏，排尿也出現問題！

據《健康醫療網》報導，衛福部桃園醫院婦產科黃建勳主任指出，人體器官是越使用越發達，但不使用就會萎縮退化，該名婦女在更年期後多有不適，也未久與丈夫行房，導致外陰部的小陰唇萎縮、沒有彈性並相黏；而尿道是由陰道組織所支撐的，因此陰道鬆弛、陰道粘膜萎縮都導致尿道受到影響，除了影響捯排尿功能，陰道萎縮會使性行為時產生困難及疼痛，甚至皮膚乾燥而搔癢及感染。

黃建勳主任表示，對於更年期婦女有陰道萎縮狀況，可以使用外用的女性荷爾蒙藥膏治療，但僅為局部使用，非全身性刺激。女性在更年期後，應與丈夫適時有性行為，以免陰道萎縮，最終無法使用，且平時要需多注意及照顧好會陰部，避免發生感染，甚至影響尿道。

(中時電子報)