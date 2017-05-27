李明哲案 海基會：保障其權益 勿傷害兩岸關係

有關中國大陸昨日宣布前民進黨黨工、人權工作者李明哲因涉嫌「顛覆國家政權」罪遭逮捕一事，海基會今天(27)凌晨發聲明呼籲，「大陸有關方面應儘速公布相關事證，並同意家屬進行探視，另應立即依照『海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議』通報我方主管機關，保障李君司法權益。並盼大陸方面儘速透過雙方旣有管道進行聯繫通報。」

海基會表示，「將持續提供家屬必要協助，包括後續赴陸探視及聘請律師等事宜，並呼籲陸方保障李君應有權益，避免傷害兩岸關係。」

(中時)