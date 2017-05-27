政院大節電 吳斯懷諷：乾脆叫民眾去大陸住3個月

行政院長林全（左３）經濟部長李世光（右３）等官員排排站推「夏日酷涼分享」。（張鎧乙攝）

政院推出「節電大作戰」，鼓勵民眾到公共場所吹冷氣，來減少家戶用電，退役中將吳斯懷嘲諷說：乾脆叫民眾去大陸住3個月！

行政院通過「夏月節電大作戰」計畫，從6月1日到9月底推出「酷涼分享」活動，鼓勵民眾到公共場所吹冷氣，到2萬家合作賣場冷氣打卡，或上傳消費發票，就可參加抽獎。

吳斯懷酸說，這是無知廢核的必然結果！他甚至提出更好的計畫供政府參考，鼓勵民眾夏季到大陸住3個月，狂吹他們的冷氣，讓大陸電力吃緊！

網友也笑說：「最好發獎金，鼓勵國人輪流出國到南半球冬區去度假１個月，這樣子不但促進國民外交，還宣揚國富民樂，也不會為發電傷腦筋，皆大歡喜啊！」

(中時電子報)