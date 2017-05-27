天成大飯店TICC世貿會館謝師宴699元起

天成大飯店TICC世貿會館春風化雨謝師宴場地。圖：天成提供

驪歌悠揚歌聲四起，鳳凰花開畢業季即將來臨，為感謝恩師的諄諄教誨，天成大飯店TICC世貿會館自即日起至2017/9/30推出「春風化雨謝師恩饗宴」，依時段提供「百匯自助餐」、「中式Semi Buffet」兩種謝師宴用餐型態任您挑選，最低每位699+10%起。

由主廚團隊獻藝豪華豐盛的風味佳餚，席間贈送3小時果汁無限暢飲，並提供專業音響、舞台，60位以上更免費贈送卡拉OK，為師生打造熱鬧愉悅的歡聚時光。

天成飯店集團餐飲營運處營運長石益鳴表示：「天成大飯店TICC世貿會館位於信義區精華地帶，地理位置佳且交通便捷，向來是團體舉辦謝師饗宴的首選之一，今年針對莘莘學子的各種需求，特別推出『百匯自助餐』及『中式Semi Buffet』兩款用餐型態供選擇，以滿足不同喜好的客群，預估可較去年業績成長一至兩成。」

天成大飯店TICC世貿會館「春風化雨謝師恩饗宴」，當中「百匯自助餐」於平日（週一至週四）午餐時段限定推出，每位699+10%，匯聚中西、異國料理呈現出別開生面的謝師饗宴，其中開胃菜包含南洋炸魚芒果沙拉、涼拌酸辣雞、生菜集錦等，十足清新爽口。

熱食則有南洋風味炸雞、茄汁海鮮捲、京都燒子排、奶油蘑菇義大利麵等豐富佳餚；另有西點主廚獻藝法式牛奶蛋糕、烤焦糖布蕾、季節水果塔等繽紛甜點，並提供果汁無限暢飲、咖啡與紅茶等，匯集精緻多樣的餐點選擇，既豐盛又飽足，是年輕學子感謝恩師的經濟實惠好選擇。

「中式Semi Buffet」於平日（週一至週四）晚餐及假日（週五至週日）午晚餐推出，每位899+10%，由4道精緻中式佳餚，搭配歡樂自助吧打造而成，天成大飯店TICC世貿會館由天成飯店集團擁有40年掌杓資歷的中餐行政總主廚王書年領軍，中式佳餚包含「迎賓五福盤」，匯集五香燻魚、水晶油雞、蜜製無花果、沙拉魚卵以及五味軟絲，五種不同料理方式的前菜，讓人品嚐鮮甜馨香等不同滋味。

「花雕藥膳蝦」則取新鮮白蝦汆燙，與人參、枸杞、紅棗及當歸等中藥材一同烹煮，再搭配些許花雕酒，滋味鮮香迷人；「酒香焗腩排」採油花分佈均勻的軟嫩豬腩排，油炸後搭配紹興酒、八角、醬油等烹煮入味，肉質富彈性且帶有酒香氣；「泰式蒸鮮魚」則選用鱸魚，與泰式魚露、檸檬汁、辣椒及醬油等一同蒸煮，打造酸辣甜交融的經典泰式滋味。

在4道精緻中式佳餚之外，「中式Semi Buffet」同場另搭配歡樂自助吧，同樣匯集豐富多元的料理，特色開胃菜包含義式酸醋香茄、南洋炸魚芒果沙拉、鮪魚通心粉等開胃輕食，熱菜區則獻藝義式酥炸花枝塔塔醬、金瓜炊米粉、綜合港式蒸籠點心等料理；繽紛甜點由西點主廚獻藝，包含檸檬瑪德蓮、莓果乳酪蛋糕、巧克力栗子蛋糕、黑醋栗果塔等，不僅外型繽紛迷人，每款甜點也是長年熱銷的招牌之作，為謝師宴更增青春繽紛氣息，此外席間也提供果汁暢飲、咖啡與紅茶。

除了主廚精心獻藝的料理，以及免費音響、舞台、麥克風及背景音樂，「春風化雨謝師恩饗宴」專案另祭出許多優惠，如每桌（10人）加價800+10%，即可享台灣啤酒無限暢飲，每桌加價1,000+10%，則享精選紅酒無限暢飲（未滿18歲禁止飲酒）。

此外訂位「百匯自助餐」用餐達60位以上，再贈軟性飲料（可樂/雪碧）無限暢飲，以經濟實惠的價位提供真材食料的豐富美饌，60位以上也免費提供卡拉OK，讓師長、同學開心歡唱，在記憶中留下難忘的謝師饗宴。

(工商)