自律神經失調？快讓大腦安靜(達志)

研究顯示，每100人中，就有30人曾受自律神經失調困擾，但超過8成以上都不自覺，往往等到引發其他疾病如高血壓、心臟病時才會就醫治療。

自律神經分為交感神經和副交感神經，正常情況下，交感神經發揮作用完畢後，副交感神經會接手。例如當交感神經作用促使心跳加速一陣子後，副交感神經就會讓心跳減緩，心臟才能獲得休息。但是現代人又緊張又有強大壓力，破壞了自律神經平衡，副交感神經調節失靈，到了晚上還不休息，造成各種身體不適如失眠、憂鬱、心臟病、胃腸疾病、肝腎功能異常等。

自律神經失調不見得是病，卻是身體失衡的一種狀態。養生專家白雁認為，關鍵在於心情及身體鬆緊肌肉的調節，藉由練習氣功運動，讓大腦安靜放鬆，或許可以幫助改善及調節。

白雁分享「YoungQi回春」小功法

1. 兩腳與肩膀同寬度，平行站立。

2. 身體慢慢向前彎曲，膝蓋微微彎曲，兩手臂自然下垂。

3. 維持嘴巴張開，向外吐氣，也要提醒自己記得吸氣，避免過度換氣。

4. 兩手臂和肩膀輪流向後轉動，一個肩膀抬起來，另外一個肩膀放鬆落下來。

5. 如此反覆做64次，或者直到微微出汗，打嗝放屁為止。

和氣功

※「周天顫掌式」小功法：

A、動作

1、標準站立式，身體放鬆

2、左腳向左前方跨一步，兩手從身體前方抬起過頭部高度，維持在空中，兩手上下顫動。

3、兩手保持顫動，從前方向後移動，身體重心同時轉移到後腳，同時兩手繼續顫掌向下移動，兩手過耳之後手心朝下，到腿部高度後再向前方抬起，重心同時轉移到前腳，整套動作就是完成一個周天循環，共作7次，做完7次收回左腳。

4、右腳向右前方跨一步，同樣動作做右邊周天顫掌共7次。

5、左右各2回合後，兩手在頭上維持顫掌3秒，再慢慢落下。

NG動作

1、顫掌向後的時候，沒有過耳。

2、顫掌向前的時候，身體重心在後面。

B、重點提示

1、顫掌的路線就像是在身體兩側畫圓，只是隨不同的位置掌心方向變換。

2、身體向前跨一步時，後面的腿要伸直。

(中時電子報)