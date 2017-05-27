流汗流汗 你流的是什麼汗?(達志)

許多人每天在乎自己美不美，帥不帥，卻從不關心自己流的汗。為了保持乾爽，天天待在冷氣房，甚至怕流汗而不運動，殊不知「好的汗水」能夠幫助身體排出毒素，保養肌膚抗老化，來自上帝、最天然珍貴的保養品，就在自己身上。

天氣炎熱或劇烈運動時，身體為了調節溫度，一口氣排出大量汗水，此時汗水顆粒大、濃度高，容易覺得黏膩，也流失許多礦物質，假如不即時補充水分或運動飲料，就容易引起中暑、消沉無力，這種汗水是典型的「浪費汗」，一旦流多也只是消耗元氣，對身體幫助不大。

汗腺和肺、肝、腎一樣，負責代謝，但現代人習慣待室內，依賴空調，汗腺逐漸失去發揮功能的機會，造成原本應透過汗腺排出體內的毒素卻累積回體內，讓人容易疲勞、感冒、口臭、體臭、失眠、變胖，威脅健康。

如何流好汗？養生專家白雁表示，既然要流汗，她建議練習EnerQi大雁、YoungQi回春功。好汗與身體直接反射所留的浪費汗不同，是透過大腦感應體內升溫，達到慢慢出汗，讓全身筋骨輕鬆舒適。

許多人練習氣功運動之後發現，和從前相比，練功之後流的汗顆粒小、清爽、均勻分布全身，有時甚至排出藥味或其他成分較重的毒味。有的人排出臭汗，有的人汗黏稠，這些都是所謂病汗，越早排出越好。

EnerQi大雁、YoungQi回春的動作簡單輕柔，協助提升體內溫度，當臟腑溫度微微提升，就能充分運作，提高血液循環與代謝。代謝好了，賀爾蒙分泌正常，間接提高抗氧化力，皮膚水潤光澤，看起來更年輕。

運動流汗好臭 做這個運動反而香香的?

白雁分享「周天顫掌式」小功法：

▲動作：

1. 標準站立式，身體放鬆

2. 左腳向左前方跨一步，兩手從身體前方抬起過頭部高度，維持在空中，兩手上下顫動。

3. 兩手保持顫動，從前方向後移動，身體重心同時轉移到後腳，同時兩手繼續顫掌向下移動，兩手過耳之後手心朝下，到腿部高度後再向前方抬起，重心同時轉移到前腳，整套動作就是完成一個周天循環，共作7次，做完7次收回左腳。

4. 右腳向右前方跨一步，同樣動作做右邊周天顫掌共7次。

5. 左右各2回合後，兩手在頭上維持顫掌3秒，再慢慢落下。

▲NG動作：

1. 顫掌向後的時候，沒有過耳。

2. 顫掌向前的時候，身體重心在後面。

▲重點提示：

1. 顫掌的路線就像是在身體兩側畫圓，只是隨不同的位置掌心方向變換。

2. 身體向前跨一步時，後面的腿要伸直。

(中時電子報)