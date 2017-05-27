皮膚在吸毒？ 趕緊抖一抖(達志)

皮膚覆蓋全身，是人體抵禦外界有害物質入侵的第一道防線，也是與外界直接接觸的器官，但環境中各種汙染及毒素，讓皮膚好比天天在吸毒，想幫皮膚排毒，要用對方法。

現代科技發達，許多化學合成物充斥生活中，保守統計，每個人一天會接觸約400－500種化學物，以食品、空氣或身體清潔用品最多例如洗髮精，儘管用大量清水沖過20次，依然會殘留，長期365天24小時的「與毒共生」，「經口、經鼻、經皮」毒，想要維持健康，不簡單。

皮膚接觸毒素機會高，次數多，卻也最被忽略唯有從裡到外的排毒法，才能逼出皮下組織，也就是腠理殘留的毒素。「經皮毒」最難代謝，吃進身體的毒素有9成在一星期內透過尿液、糞便排出，約1成留在體內，但如果是「經皮吸收」，第10天只代謝1成，也就是10%，絕大部分90%還殘留在皮下組織或淋巴，光想都怕。

生活中免不了接觸毒素，排除毒素地的關鍵在於方法。養生專家白雁建議，氣工運中的YoungQi排濁、EnerQi五禽是千年傳承下來的智慧，通過時代考驗，藉由人體氣血，依循五臟六腑表裡關係，帶動整體經絡運行，逼出毒素，代謝不容易用外力刮掉的毒，重點是簡單易學，終生受用，自己的健康自己顧。

護腎功

白雁分享「抖濁功」小功法：

1.先找到腳底的排濁穴道：湧泉穴

2.再以標準站立式站好。

3.身體開始輕輕的上下抖動。抖動時，重心放在你的前腳掌，後腳跟隨抖動抬落，膝蓋要微彎，只有輕微的彎直變化。

4.想像全身的病氣濁氣從頭頂開始，沿著身體正中線開始向下走，經過頭、胸、腰、兩手、兩腿一直到兩腳，然後想像全身的病氣濁氣，從兩腳的湧泉穴排入地下。

5.抖動約一分到一分半鐘，然後慢慢停下來，調整一下自己的呼吸，直到不再覺得喘息為止。

Tip

●抖動的時候，用腰帶動全身的節奏，不要太用膝蓋的力量。如果抖動之後，覺得腿痠或膝蓋痠痛，那表示你的力量用在膝蓋上了，請調整你的重心，身體微微向前傾斜一些，然後想像是你的腰，在帶動著上下抖動著。

●抖動開始時是輕微的，然後慢慢越抖動越大，在練習結束前，再慢慢越抖動越小，直到回復到標準站立式為止。

●意念的配合是抖濁功的重點，在帶領濁氣、病氣向下走時，可以想著：

頭上的濁氣向下走，

胸腹的濁氣往下走，

兩手臂的濁氣從手指尖排出，

兩腿的濁氣向下走，

最後全身的濁氣，從腳底湧泉穴排入地下。

(中時電子報)