腰瘦1公分 壽命多一年？(達志)

「我的腰好像愈來愈粗了。」「最近肚子有贅肉了……。」許多上班族每天從家裡通勤到公司之後就一直坐在電腦前，除了缺乏運動，飲食也不均衡，沒時間吃早餐，午餐外食、晚餐鹽酥雞配冰啤酒，既不營養也不健康。

不運動和不規律的飲食，容易造成小腹突出，「中廣身材」除了內藏許多脂肪，也容易氣血瘀堵、毒素堆積，也才有「腰上多一寸，少活好幾年」的說法。

腹部容納人體最多重要器官，一旦身體運送養分的氣路堵塞，營養無法有效被吸收，氣血瘀堵在腹部，胃腸轉化能力變差，食物消化分解不佳，養分吸收能力弱，日久難免出問題。

人體的「奇經」有八脈，一圈腰部，是人體唯一的橫向經脈，帶脈不通，人體腹部氣血運行必定受阻，對其他經脈的管理也會鬆弛脫力，進而影響臟腑健康。一旦脂肪壓迫在帶脈上，氣血循環更差，容易引發脹悶感、呼吸不順暢、便秘、煩躁失眠。

中醫學認為帶脈是調理女性月經跟婦科各器官功能的重要經絡，現代女性飲食生冷不忌，夏天少不了冷飲、冰品和冷氣，加上低腰褲、露臍裝，容易使小腹冰涼。小腹是子宮、卵巢、小腸所在，就算只有0.1度的降溫，都會影響內在氣血、讓循環變差，久而久之如果有血塊、痛經、不孕、腹部鬆弛、膀胱無力、子宮下垂、排便不順，也就不奇怪了。

養生專家白雁建議利用氣功運動當中針對腰腹的局部動作，加強帶脈的氣血運行，來幫忙提升小腹溫度。透過調理帶脈，活絡帶脈機能，幫助氣血順暢，小腹就有機會不再囤積脂肪，告別小腹人生。

女丹功

※「地環式」小功法：

1、雙腿放鬆站立與肩同寬，兩手向上慢慢抬起至與胸同高

2、膝蓋彎曲，兩手向前伸放鬆不打直，手心朝下

3、兩手臂向左平移到左後方，兩手收回，以左手虎口卡住左腰，右手卡在肚臍附近，維持腰不動，上半身和兩手同時右轉推向右後方，直到右手來到右腰，左手置於肚臍附近。

4、此時兩手再次從右後方向上抬起至與胸同高，身體和手平滑回原本左後方的位置，以上完成一個左邊地環，以第一次手碰觸到左腰起算，共做三次。

5、做完三次後，兩手從左後方抬起與上半身平移到前方，兩手放下。

6、再從動作2開始，兩手臂向右平移到右後方，以右邊方向重複動作3〜5。

7、完成右邊地環共3次後，兩手從右後方抬起與上半身平移到前方，兩手收回丹田，交疊向丹田灌氣20秒。

(中時電子報)