五種大胖子 你是哪一種？(達志)

平平是胖子，你知道有分「紅黃黑白青」五種嗎？

養生專家白雁表示，從氣學的角度來看，肥胖的人分屬五種體質，分別是紅、黃、黑、白、青胖子，先搞清楚是哪一種胖子，再對胖下藥，就能夠事半功倍，不會單靠少吃、不吃或拼命運動來減胖了。

紅胖子，吃出來的胖子

紅胖子，抵擋不了美食誘惑，常常想吃就吃，上一餐還沒消化完，又吃進下一餐，腸胃根本沒休息，小腸也沒有時間吸收分化，所有吃下肚的食物都直接轉化成脂肪堆積在肚子上，大腹便便。

紅胖子要想瘦，可試試嚴格的辟穀修煉，堅持7天以上，再配合EnerQi大雁功練習，大紅胖可望變身小紅胖，最後連小紅胖也瘦不見。

黃胖子，累出來的胖子

黃胖子，脾胃功能不好，消化不良，常邊吃飯邊工作，往往不知道自己吃了什麼，只是盲目把肚子填飽。除了痰濕，還會血瘀，肝膽功能差，容易肝病變，一旦生氣勞累容易全身痠痛、腰背僵硬、腿腳無力、膝蓋腫痛、氣虛氣喘。

黃胖子不適合激烈運動，最好多多度假，在輕鬆狀態下調養身體。黃胖子可多練晃海功及養元功，先把睡眠弄好，就有機會健康瘦。

黑胖子，壓力大的胖子

黑胖子，壓力是主原，特別是本身能力強、自我要求高、心高氣傲又不服輸個性的黑黑們，壓力就是通往肥胖之門。

黑胖子代謝慢，脂肪堆積、氣虛血瘀、燥熱難受，心浮氣躁。如果已經舌頭發暗、尿多、腰痠、倦怠、易扭傷、口臭，大便、放屁味道重，這時減胖已是其次，身體明顯走下坡才是問題。

黑胖子適合龜壽功，強化心臟、緩慢呼吸、減輕心肺壓力，像烏龜一樣退一步海闊天空，別太計較，別太衝，心態先調整，瘦身才容易成功。

白胖子，懶出來的胖子

白胖子，運動量少，不愛運動，喜歡吃完飯就睡覺，沒有活力，總累。典型痰濕體質，舌頭總有一層白白苔痕，平日痰多、皮膚粗糙、喉嚨上火、經常上呼吸道感染。

白胖子吃飯常覺無味，胃口差，喜歡辛辣刺激才有食慾。平時易水腫、臉上無光采、鬆垮、眼皮重、眼袋大、畏光、下午疲倦想睡，晚上倒又精神好。

白胖子的氣功健身法是練功練到出汗，調養身體水液代謝，最好每天全套五行相生法（EnerQi五禽），再加強高位站樁靜功練習。

青胖子，淤出來的胖子

青胖子老覺得自己懷才不遇，要不是不喜歡工作，就是不滿意家庭。情緒一鬱悶，暴飲暴食；心情一不好，大吃一頓。一發現體重上升，又馬上幾天不吃，餓到兩眼昏花，越不吃，心情越悶，最終又走回大吃大喝路線，一整個惡性循環。

青胖子要多曬太陽，多喝熱水，練功要加強化瘀，例如早上先喝熱水，太陽底下練抗老回春法（YoungQi回春）。

穩糖功

白雁分享「晃海功」小功法

1、扣住血海：找到兩個膝蓋旁的血海穴，兩手大拇指分別扣住血海穴，其餘的四指自然搭放在膝蓋上。

2、左右畫圓：身體慢慢地向前傾，此時臀部要保持貼住地面，不要蹺起來。頭微前探，頭引動頸及腰同時沿著逆時針的方向向左轉，以會陰穴為中心畫圓圈。畫圓如同一個陀螺一樣。畫圓十八次之後，再以順時鐘方向劃圈十八次。最後身體回復到正坐。

Tips：

呼吸的配合：

身體轉後半圈的時候，頭略向內收，吸取大自然的天氣，身體向前轉動的前半圈，順著擠壓你的腹部，從身體將氣長長的呼出去，如此為一個呼吸。

動作要盡力做到使得腰部和腹部的肌肉都得到了拉動，畫圓的動作要盡量大及緩慢。一般的情況下會出汗，感覺到全身的贅肉都被拉開了。

(中時電子報)