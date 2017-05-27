研究：母乳餵養寶寶 孩子長得更好看
對許多媽媽而言，孩子長得健康比什麼都重要！然母乳餵養好還是奶粉餵養好呢？據法國醫師指出，母乳餵養能讓孩子面部發育更均衡，未來長得更漂亮。
法國《費加羅報》報導，法國牙醫生埃迪特•勒儒尤（Edith Lejoyeux）積極推廣母乳餵養的好處，其中之一的理由是能讓孩子的面部發育更均衡。
就醫學臨床證實，寶寶從出生到一周歲這段時間是他們生長發育最快的時候，體重會增長3倍、身高則會增長50%。同樣的，寶寶的臉部發育也是以此速率成長，因此這段時間如以母乳餵養寶寶也能讓影響未來孩子的面容。
「只要條件允許，建議要用母乳餵養寶寶，讓孩子的下顎能正常發育！」勒儒尤醫師如是說，其理由是因為孩子在出生時下顎位置普遍靠後，相較用於用奶瓶餵奶，母乳餵養能迫使寶寶的下顎肌肉必須更加用力地吮吸，讓寶寶透過吮吸母乳過程中重塑臉型，同時也讓舌部、臉部、唇部等肌肉協調發育。
此外，據早先醫學研究也指出，母乳中含有上千種的營養素，具有寶寶出生後第一年，成長所需的所有營養，主要成分包括：蛋白質、維他命A、葉酸、菸鹼酸、胡蘿蔔素、維他命B6、維他命B12、維他命C、維他命D、鈣、氯、銅、碘、鐵、鈉、鋅等。
另以母乳餵養寶寶也能增進母子關係，因哺乳時寶寶須貼近媽媽的乳房，接觸到媽媽溫暖的肌膚與熟悉的氣味，讓他感到安全與被愛，可謂好處多多。
(中時電子報)
文章來源：法國《費加羅報》
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