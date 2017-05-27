「千萬別死」！南韓公布世越號船內手機簡訊 令人心酸
2014年4月16日，南韓「世越號」於沉沒，多人死傷。至今沉船事件調查工作仍在進行當中。船體調查委員會26日公布遺留下來的2支手機及其相關資訊，盼藉由得知手機最後的位置，推斷進水時間及判斷沉船原因。
據《韓聯社》報導，世越號在沉沒將3年後，今年3月間，南韓政府才開始啟動打撈作業，船體部分已打撈上岸。船體調查委員會於26日日上午，公布了上個月在船內找到的2台手機，及修復後獲得的通訊內容及相關數據。
修復後的手機中留有未查看的簡訊，其中也讓人看了鼻酸。如、「海警已經出動警力，千萬別死，一定要活下來」、「你搭上直升機了嗎？」、「一定要和我們聯繫」，
至於最後一封簡訊則是「出來了嗎？不行的話用別人的手機聯絡。」
內容為「一定要和我們聯繫」、「海警已經出動警力，千萬別死，一定要活下來」、「你搭上直升機了嗎？」，最後一封則是「出來了嗎？不行的話用別人的手機聯絡。」字字片語都讓人感受到當時情況的危急與親友們的心急如焚。
據恢復後的數據資料顯示，兩支手機的最後正常使用時間分別落在2014年4月16日上午9時47分和10時1分。船體調查委員會表示，如能確定沉船時手機的位置，則可推定該區域進水的時間，這可能會成為判斷沉船原因的決定性根據。
2014年4月16日，世越號客輪在開往濟州島的途中翻覆，當時輪船上共有476人，其中包含檀園高等學校高中二年級學生325名，該起事故造成了295人死亡、172人受傷，另有9人下落不明，兩天後，世越號翻覆沉沒，原本露出水面的船頭上午也沉入水中。
(中時電子報)
文章來源：《韓聯社》
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