這家日式拉麵好不好吃？5招「一眼看穿」

吃日式拉麵怕碰到「地雷」嗎？達人教你如何從外觀選擇好吃的日式拉麵店。（達志影像／shutterstock提供）

台灣人愛吃日本拉麵，從大街小巷林立的拉麵店招牌就知道，特別是遠近馳名的「一蘭拉麵」台灣首店6月15日也即將開幕，讓許多拉麵迷興奮不已。話說不管是台灣、日本，許多亞洲地方的日式拉麵何其多，到底哪家是真的好吃，不會誤觸「地雷」呢！以下為《大紀元》網站刊載達人所傳授的5個技法。

第1招：看停車場

人潮多不多，就能看出這家店對於民眾的口碑與評價。專家指出，不妨可先觀察拉麵店午飯時間的停車場、排隊情況，如午飯時間都沒什麼人來，這家店可能就不是那麼好吃。此外，如到停車場裡停放多輛輛計程車或卡車，那麼這家店好吃的機率很高，因小黃司機、卡車司機是隱形美食家，跟著他們吃準沒錯。

第2招：看椅子

專家指出，如店外擺著一排椅子，就可知店裡經常有客人在外面排隊等位，好吃機率自然提高。然需要注意的是，有些店家會耍「小心機」，即使店內客人不多，但為假裝自己超人氣，也會在店外放一排椅子。這時如怕吃到「地雷「，不妨可就觀察椅子表面有沒有落灰。如椅子很乾淨，說明常有人坐，應該是好吃又人氣很高的拉麵店。

第3招：看照片

我們常會被餐廳擺設的美照片所吸引，然據拉麵達人們說，配菜繽紛、豪華的拉麵店其實可能「地雷」頗多。因真正好吃的拉麵店反倒不會貼什麼照片，是以用味道，而非豪華配菜來決勝負。只有對自己拉麵店味道沒自信的店，才會靠配菜來吸引客人注意。此外，菜單上如豚骨、醬油、味增、鹽各種拉麵應有盡有也要當心，因準備拉麵湯的工作相當繁瑣費時，這種店很可能哪樣都不好吃。反而是只賣一種拉麵湯的店更可能做得用心。

第4招：看衛生

在講究外表的日本，店鋪衛生是被擺在第一位的，店鋪乾淨、衛生條件好，也相對證實明店家「用心做料理」。相對外表很髒、門簾有污漬的店，店主通常也不太用心，可能也會端出油油或讓人難以下咽的料理。

第5招：看招牌

許多拉麵店門口會貼海報、招牌來宣傳。這時請注意宣傳用語，專家指出，如強調「XX產食材」、「添加XX食材」之類的店，可能遇到「地雷」機率也高，。這同樣是因為，他們對自己家拉麵的味道、湯頭沒自信，才會用這些噱頭來吸引客人。

(中時電子報)