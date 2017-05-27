薄茵萍用繪畫訴心語！反思生命、探索社會

薄茵萍作品〈誰說謊〉。（雄獅星空提供）

大片的留白，簡單的黑白素描，卻讓觀者無法離開視線，彷彿從畫中角落延伸，訴說想傳達對社會所說的話！「藝術是一條繞著你的思維走的線。」台灣藝術家薄茵萍以畫家古斯塔夫·克林姆特這一席話，作為本次展覽的核心價值，亦是薄茵萍面對人生與藝術的態度。《薄茵萍2002-2017作品展》展出藝術家於15年間創作的14件作品，包含2017年新作與2件2002年未展示過的作品，也將在雄獅星空展出。

《薄茵萍2002-2017作品展》。（雄獅星空提供）

2002年作品首次展出

薄茵萍此次展覽的2件鉛筆素描《急》和《誰說謊》，起源於藝術家於2002年所見的社會狀況有感而發。一股對國家和社會關懷而又著急迫切的思緒，「這社會發生什麼事？怎麼會這樣？」藝術家以當時的心境而作的作品，如黃光男館長所說：「知覺於時代，感覺於環境。」。

《薄茵萍2002-2017作品展》。（雄獅星空提供）

創作的媒材只是表現形式，真正重要的是內在的語言

創作上擅長使用各式媒材創作，包括:油畫、鉛筆素描、木、鋼、銅、鐵等金屬材料的應用，但對藝術家來說創作的媒材只是表現形式的媒介，真正重要的是內在的語言，經過心、腦思辨後的作品才有靈魂。作品來自其自我生命的反思與探詢，及對自身、對社會、對自然環境等當下生存處境所面臨的議題，向觀者提問和溝通，希望藉此一起探詢思索。

作品常見以剪影人形，象徵你、我，比喻人真正要征服批判的是自身，並不斷尋找源頭與未知；

喜愛玫瑰花，卻不以玫瑰花朵入畫，選以帶刺的玫瑰莖幹作為符號，Spine是刺也是脊椎，以此象徵人的脊椎，比喻一個人的擔當。

帶刺玫瑰莖幹來自藝術家高中時期生活經驗的延伸，因為當時家境窮困時常中餐都是餓著肚子，為了避開滿溢飯菜香的教室，獨自一人躲到花園，盛開的玫瑰花是當時心中的慰藉，摘取一枝和玫瑰花相似的月季花放在書桌上看著，如知己般了解年少時藝術家的心境，這段回憶成為日後藝術家在創作上常使用的符號。

《薄茵萍2002-2017作品展》。（雄獅星空提供）

藝術是一種生活，創作是生活的一部分

薄茵萍是一位充滿熱情、 感性及帶哲思的藝術家，對她來說「藝術是一種生活，創作是生活的一部分」將此態度貫徹於生活與藝術創作中。「人生是不斷地學習並思考、找尋解決的方法，不斷向自身提問和探索。」

即將邁入76歲的薄茵萍依舊充滿熱情致力於藝術的教學，關心社會且持續上課進修學習思辨，和各年齡層的大眾對話、溝通喚起各世代間一同關懷我們所生活的當下環境所發生的問題。

《薄茵萍2002-2017作品展》。（雄獅星空提供）

展覽《薄茵萍2002-2017作品展》

時間：2017/5/20~2017/6/18（週一公休）

地點：Link Lion雄獅星空（台北市南京西路9號2樓，中山捷運站3號出口旁）

(中時電子報)