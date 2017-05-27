創業更要關懷土地！姊妹倆用「素食皮革包」擁抱生命

國際品牌推崇綠色時尚已行之有年，台灣設計師也早已開始落實「綠色理念」，關懷生命與重視環境永續議題。「VOOME」品牌運用「素食皮革」創作出對環境友善的非動物皮革包款。（誠品提供）

台灣青年創業不再走小確幸路線！根據誠品生活文創平台expo觀察發現，台灣年輕人創業過去彰顯自我的小確幸風格變少了，更多人強調關懷土地與生命的溫度。2017年「肖年頭家夢想市集」5月初徵件至今已有數十個品牌參加評選，就有這樣創業趨勢。像是「吃素」的皮革包、兼有中醫學理的茶飲品牌，都令人感到驚豔。

因為姊妹倆愛動物，「VOOME」品牌運用「素食皮革（Vagen leather）」取代動物皮毛，創作出100%環保無毒且尊重生命的「吃素」皮革包；這也呼應了國際品牌龐克教母Vivienne Westwood和Stella McCartney的「素時尚」主張。

另一個品牌「我己文創Imyself」則以特殊可水洗牛皮紙設計生活皮件，讓作品兼具紙的堅韌和紡織品的耐水性，可被土壤完全分解，不使用動物皮革也能創造出真皮質感。

誠品生活通路發展事業群經理詹佳玲表示，相較過去以無厘頭、有趣或個人風格為主的「小確幸」商品，我們看到時下更多創業頭家關切的是，「如何促進友善環境和喚起對土地生態的重視」。

像是融合茶飲與中藥學理的「茶裡藏醫」，看好茶文化與華人生活密不可分的關係，以合格草藥入茶，讓看似繁複的養生，簡化融入生活作息，「茶裡藏醫」的創辦團隊也曾表示，「希望透過天然漢方草本結合中醫養生底蘊，找回簡單自在的美好。」

誠品生活文創平台expo持續關注創業市場趨勢，為新銳文創品牌提供豐沛平台資源與多元發展機會，即日起至6月25日，強力募集有夢想的實踐家報名參加第六屆【肖年頭家夢想市集】，勇於將創意好點子付諸實現。

除了全齡徵件，今年第六屆更首推「全年無休」線上報名，鼓勵年輕人實踐夢想不設限，追夢零時差。入選前三名可保證入駐誠品生活expo，完成肖年頭家的夢想。

(中時電子報)