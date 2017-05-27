「采風樂坊」紐約巡演 台灣月絲竹樂悠揚
駐紐約台北文化中心今年首度辦理台灣月活動，節目包括三種不同類型音樂演出、展覽、電影放映座談及多場講座與工作坊，合計近20場次，內容豐富多元。
5月25日起邀請活躍於國際的台灣知名絲竹樂團采風樂坊，在紐約曼哈頓中城圖書館、皇后植物園、皇后圖書館及聯合廣場等地舉行3場演出及1場演講，除為大家帶來傳統與創新的樂曲，還有台語唐詩吟唱，五月絲竹樂悠揚，將成為台灣月活動的亮點。
采風樂坊是台灣首屈一指的絲竹樂團，巡演足跡遍及海內外，本次音樂會將以經典絲竹、現代絲竹及吟詩作對歌仔調等三段不同類型，呈現風格迥異的三段表演。
除了有大家耳熟能詳的經典曲調新編；也精選台灣當代作曲家陳玫琪等人作品，呈現多角度的現代絲竹樂風;最特別的是邀請知名歌仔戲演唱家邱婷，以「歌仔調」的形式吟唱唐詩，讓人品味歌仔唱腔聲韻之美，是難得一聞的音樂文學饗宴。
采風樂坊美國巡演獲文化部贊助，完成紐約巡演後，隨即轉往華府僑教中心演出。
(中時電子報)
關鍵字：采風樂坊
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