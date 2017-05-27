「渡邊直美展」秀時尚創意！粉紅閨房揭台日生活

渡邊直美（右）和台灣爆紅的插畫家「H.H先生」在sweet room大秀「愛心」。（林宜靜 攝）

這年頭，顛覆傳統才是「王道」！胖也可以胖得健康又可愛，還能穿得很時尚！台日混血明星渡邊直美就展現她時尚魅力、詼諧妙語在激烈的日本演藝圈闖出一片天！

渡邊直美展中也有多款她的私房照片，如她與愛貓合影。（林宜靜 翻攝）

今夏來華山創意園區看看渡邊直美展！看這個年僅29歲的台日混血女孩多元又獨特魅力，如何演繹日本「碧昂絲」？即將在日本黃金檔戲劇擔任女主角的她又要帶來什麼別緻又華麗的表演！

渡邊直美的Sweet Room。（主辦單位提供）

在日本獲得超多好評的「Naomi`s Party」（渡邊直美展）將於台北巡迴展中，加入許多台北限定的特別企畫，除了有目前的「Naomi`s Party」的精彩內容外，也全新加入台灣文化與風俗的原創內容。

渡邊直美展中也揭露她日前為台灣飲料公司拍廣告的秘辛。（林宜靜 攝）

為了這次展覽，渡邊直美日前也現身台北記者會，頂著雙色辮子頭，穿著V領低胸洋裝與超可愛的「直美人偶」現場尬舞。媽媽是台灣人的她也常常私下造訪台灣，喜歡台灣的她還現場透露她來台灣的必買品。直美笑說，除買台灣盤子、杯子等，她每次必買的則是牙刷，「因為台灣牙刷比較大支！每次都會買10支回日本！」

渡邊直美本尊與可愛的「直美」與「美美」人偶。（主辦單位提供）

可愛笑顏、胖胖身材一直是渡邊直美給人的第一印象，然她可不畏懼身材走樣，食量驚人的她笑說，「壽司一次吃70、80個，不多，還好」。而她還運用她獨特美學魅力，幫「胖妹」穿搭衣服，如何穿得時尚又有型！

渡邊直美日前與設計師合作拍攝的各式造型，如冰淇淋甜筒、水桶都能成為時尚焦點。（林宜靜 赦）

在這次的「渡邊直美展」中也揭露了她的房間，初踏放間內，會看到「粉紅」閃啊閃！黑白相間的床超有型、優雅化妝台、各式繽紛服裝、時尚雜誌，處處展露了直美的生活小細節！然她笑說，這個展覽雖然是以她真實房間為原本，然她實際的房間可能還更亂些，感謝設計師的創意讓她的展覽更豐富。

身穿可愛睡衣渡邊直美展現獨特時尚。（圖為人型看板，林宜靜 攝）

台北展也延請負責日本展的藝術總監、曾設計過perfume、星野源等人的CD包裝設計，近年於日本設計界火紅的吉田yuni小姐擔任。本次更以「去渡邊直美的豪華派對裡狂歡」為主題，設計出充滿玩心卻又時尚可愛的空間！

渡邊直美的sweet room揭露她生活大小事。（林宜靜 攝）

此外，台灣限定企畫中，也邀請設計出原創人物「美美」而在台灣爆紅的插畫家「H.H先生」加入合作。H.H先生特別為了「Naomi’s Party in TAIPEI」繪製作品，以「美美與渡邊直美在台灣一起租屋當室友」為主題創作。

喜愛美食的渡邊直美看到巨型義大利麵、炸雞、薯條好開心！（林宜靜 攝）

除日本既有展出的作品之外，更增加未曾曝光展品，包括渡邊直美最新的INSTAGRAM照片，還有NAOMI最愛的大碗台灣小吃。還有台灣特別企劃

H.H先生插畫創作「美美」加入重磅女神行列、H.H先生特別創作可愛系NAOMI與美美人偶首次登場、H.H先生特別創作周邊商品限量販售與台灣特色街屋—「檳榔攤」！歡迎大家來華山走走，欣賞渡邊直美可愛時尚的個人美學！

華山Laugh & Peace Factory暨渡邊直美展記者會合影。（主辦單位提供）

「渡邊直美展NAOMI'S PARTY IN TAIPEI」

展期：5月27日～7月31日

地點：華山文創園區 東三烏梅酒廠

(中時電子報)