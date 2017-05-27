連假首日多雲到晴、出遊防短暫雨、北東部早晚有涼意
放假囉！今（27日）是端午四天連假第一天！全台各地為多雲到晴好天氣，北部和東北部早晚仍有涼意，高溫約25至28度。此外，外出最好帶把傘，，基隆北海岸、南部、東部以及中部以北山區可能會下局部短暫陣雨。
今、明兩天鋒面位於巴士海峽，北部及東北部早晚天氣較涼；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲的天氣，今日北部、南部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨。
氣溫方面，受東北風影響，北部、東部低溫22至24度。各地高溫與今天相去不遠，北部、東部25至28度，中南部高溫28至31度。
另外出也需做好防曬工作，紫外線指數方面，基隆、台北、宜蘭與台東為中量級，外島皆為過量級，其他地區為高量級。
今日台灣中部以北、東南部及金門、澎湖、綠島、蘭嶼沿海及空曠地區易有8至9級強陣風，請注意。此外，明日台灣各地有局部短暫陣雨。
至於民眾關心的空氣品質，環保署提醒竹山及斗六地區橘色提醒（對敏感族群不健康），另馬祖地區紅色警示（對所有族群不健康，宜減少在戶外活動）。
(中時電子報)
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