「綠色生活館」愛生態！打造新北友善農業平台

新北市綠色生活館以友善農業作為主題，向消費者與農民倡導綠色保育的農耕理念，並建立友善農業示範區。（新北市農業局提供）

新北市政府為加強市民對於友善耕作的瞭解，今年特別將新北市綠色生活館以友善農業作為主題，向消費者與農民倡導綠色保育的農耕理念，並建立友善農業示範區（如雙溪、金山地區）、導入多方參與式查證系統（Participatory Guarantee System, PGS），帶動生產者與消費者雙向交流，以公民的力量型塑安全健康的生產環境。

所謂PGS，指的是由消費者、農友及專家組成查驗團，實際造訪農場，了解田區狀況及農友栽種的理念與耕作方式。相較於有機檢驗，PGS更有彈性，且友善小農不須支付昂貴檢驗費，消費者也能為自己的食物把關。

農業局表示，新北市104年起於雙溪區已開始推動友善田園區域計畫，金山地區於105年也加入友善耕作行列，為使新北市農業區能加入友善耕作行列，新北市政府委託慈心有機農業發展基金會，於綠色生活館及新北市各區推廣綠色保育標章，鼓勵不使用農藥、化肥、除草劑的耕作方式，保育田間動物與棲地，並引進國際上已開始推行的PGS，以雙溪為起點，逐步成立示範區。

農業局表示，七月下旬起，館內將設置友善農業與PGS特展，民眾可透過互動認識友善農法，還可投入PGS角色扮演，從遊戲中了解PGS的精神與操作方法。好評不斷的種植、料理等相關課程，也將持續開設，經由專業老師的帶領，讓友善農業豐富民眾生活。

而為了打造一個綠色書庫充實館藏，即日起至7月15日，綠活館向民眾募集友善農業、食農、環境相關書籍，捐贈10本以上還有限量小禮，詳情請上「新北市綠色生活館」臉書粉絲頁。今年綠活館期待透過館內館外的分享，匯聚消費端與生產端的力量，逐步建立生活、生產、生態「三生」兼具的新北幸福城市。

(中時電子報)