5月27日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●移民署救出11名越南童工

移民署台中專勤隊破獲國內最大宗兒童販運案，17對台越聯姻的「假父母」，涉嫌花錢勾結人蛇集團，偽造孩童在越南出生證明，讓7到15歲共17名兒童及少年取得中華民國護照，引進來台當「童工」，其中6人已返越，專勤隊查獲11人，辦案人員已掌握至少3名人口販運集團成員，透過台越共打機制緝捕；涉案的34位假父母訊後請回。

●北市聯醫仁愛院區爆H3N2群聚感染

台北市聯合醫院仁愛院區驚爆A型流感群聚！衛福部疾管署表示，該院的復健科病房，有19人出現類流感症狀，快篩後有13人確認感染A型流感H3N2病毒。院方指出，已對患者投以抗病毒藥物治療，並進行單人病房、居家隔離等措施，疫情已獲控制，研判是復健科門診病人將病毒帶至院內，並非院內感染。

●補習班教職員 須採實名制

女作家自縊案再度掀起補教業管理檢討聲浪。立法院昨三讀《補習及進修教育法》修正案，明定補習班負責人、教職員工須採「實名制」，而外籍教師首次申請聘僱許可，也需檢附原護照國開具的「良民證」，違者最高可處25萬元罰鍰，以防「狼師」再現。

重點要聞

●史上最大宗 17越童販運來台

移民署昨宣布破獲成立10年以來國內最大宗兒童販運案，有17名越南籍兒童，透過越南非法仲介偽造生父是台灣人、母親是越配的兒童出生證明，引進台灣，再由台灣人頭父母安排從事採茶、耕田等勞務，卻涉苛扣所得，前天將17對人頭父母依《人口販運防制法》、《護照條例》送辦。不過，檢方對是否涉人口販運持保留態度，將擴大偵辦釐清。

●姑婆芋葉包排骨 客中毒

市驚傳10年來首起姑婆芋中毒病例。29歲呂先生向本報投訴，指他日前與家人到北市祥福餐廳吃飯，並外帶「荷葉粉蒸排骨」，但才吃到「荷葉」，口腔與喉嚨立即麻、痛，緊急就醫，還打了快2天點滴；北市衛生局昨調查後證實，呂先生是吃到姑婆芋中毒，為近10年首見個案，供貨給祥福的廠商「葉懋號」，將依《食管法》處6萬到2億元罰鍰。

●G7峰會 聚焦氣候與貿易

美國總統川普繼前天在比利時布魯塞爾對「北大西洋公約組織」（NATO）成員國領袖公開說教討錢後，終於抵達首次外訪的最後一站義大利西西里島，於昨天出席七大工業國（G7）高峰會。各國元首無法預料這位力倡「美國第一」的素人總統會如何出招，但氣候變遷和自由貿易料將成為爭議焦點。

重點要聞

●大陸國台辦：李明哲涉顛覆政權被捕

民進黨前黨工、ＮＧＯ工作者李明哲因涉「危害國家安全」遭拘留調查，大陸國台辦發言人安峰山昨晚公布，李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」，近日已被湖南省安全機關依法逮捕。

●緝毒史上最大宗 查獲近700公斤海洛因

高雄地檢署和海巡署等單位前天清晨在馬祖烏坵外海，查獲高雄籍漁船永富升一號涉嫌走私海洛因磚一千八百塊，總重六百九十三公斤，初估市價最高可能近百億元，這是國內緝毒史上查獲的最大宗海洛因走私案，檢方漏夜偵辦蔡姓船長等五人，追查幕後毒梟。

●聯醫仁愛院區 爆流感群聚感染

台北市立聯合醫院仁愛院區爆發Ａ型流感Ｈ3Ｎ2群聚感染，衛福部疾管署副署長莊人祥昨天表示，根據台北市衛生局通報，北市聯合醫院仁愛院區復健科病房，總計十九人出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛等類流感症狀，經過快篩，十三人顯示為Ａ型陽性，已對十九人中的十七人投以抗病毒藥物，其餘則採隔離治療。

重點要聞

●史上最大海洛因走私 緬甸外海接貨

政府破獲國內史上最大宗海洛因走私案！高雄地檢署指揮海巡署等單位長期偵查，昨由海巡「金門艦」在烏坵東南方海域攔截運毒母船「永富升號」漁船，海巡署高雄第二機動查緝隊押返高雄港徹底搜查後，搜出六百九十三公斤高純度海洛因磚，黑市價近百億元，逮捕蔡姓船長及台灣漁工共五嫌，正擴大追緝幕後金主、貨主。

●中國指控李明哲 涉顛覆國家政權

今年三月遭中國羈押至今的前民進黨黨工、非政府組織工作者李明哲，中國當局先前僅說明李涉及危害對岸國家安全活動，但從未說明羈押地點，中國國台辦發言人安峰山昨日透過中國官媒新華社指出，李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」，經檢察機關批准，已於近日被湖南省安全機關依法逮捕。

●越童想留台 為假父母求情

移民署台中專勤隊破獲越童人口販運案，目前這十一名越童仍暫時被責付在假父母家，等待遣返。他們告訴移民署人員，越南生活環境差，連三餐都有問題，更別說工作賺錢，留在台灣幫忙「叔叔」、「阿姨」工作，有吃有喝，日子好很多，「想留在台灣，不想回去越南」。 越童在偵訊時還為假父母求情，希望檢方不要重罰或判刑。

(中時電子報)