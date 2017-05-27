F級衝到第2名 台灣男孩賴冠霖出頭天
南韓大型選秀節目《Produce 101》第二季開播以來話題不斷，其中台灣男孩賴冠霖一直都是名列前茅，這次在最新一集中，他更直接奪下第二名，努力終於得到成果。
賴冠霖僅當Cube娛樂旗下練習生6個月，就參加《Produce 101》，在101名參賽者中，力拼最後11名出道機會，但他因為實力不足，被評為最低的「F級」，不過他努力不懈，常在舞台展現反轉魅力，讓他人氣居高不下。
而最新一集中，他以220萬票奪下第二名，擊敗之前的人氣王「WINK男」朴志訓，讓他忍不住說：「我很不安，才當練習生6個月，好像不能這樣。」自覺還有很多不足，不過他在舞台上的表現，仍獲得不少掌聲，另外第一名由「NU'EST」隊長JR奪下。
(中時電子報)
關鍵字：賴冠霖、Produce 101
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