愛河飄女屍 疑退休女教師跳河自殺
高雄市願景橋旁愛河，今天清晨5點多被民眾發現有1名女子浮在水面，警消據報趕到將人救上岸，確認已經死亡；警方查出，死者是50歲的孫姓退休國中女教師，家屬到場十分悲痛，孫母低調向警方表示，女兒罹患憂鬱症多年，在6年前提早退休。
三民一分局三民派出所今天凌晨接獲民眾報案，轄區內愛河附近發現一名短袖藍衣女子浮在河上，警消獲報，大批消防人車到場，兩名救難人員立即跳水搶救，其餘隊員通力合作，迅速將人拉上岸邊，雖初步判定女子已無呼吸心跳，警消仍持續搶救，並將她送醫，確認女子已死亡。
警方了解，死者身上無證件，無明顯外傷。現場另留有1部機車，無遺書；同時間1名孫姓女子的父母向警方報案稱50歲女兒失蹤，警方請雙方到醫院，確認死者為他們的女兒。
孫母向警方表示，女兒沒有結婚，長期患有憂鬱症，一直有就醫控制病情，今凌晨1點左右還有看到她，3點多起床發現她不在就有不好預感才報警，怎知仍發生不幸，對女兒死因無意見。
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