民進黨偷渡低薪白領外勞法案？林淑芬籲幫高調

民進黨立委林淑芬。（資料照,姚志平攝）

民進黨立委林淑芬昨日在臉書表示，立法院下周三就要審查行政院版「外國專業人才延攬及僱用法草案」，她不反對延攬真正的外國專業人才，但國發會卻趁機夾帶草案第19、20條，開放引進低薪白領外勞、開放假實習真工作、開放先進來再找工作尋職一年，反問「請問我國低薪白領工作缺工嗎？」，林淑芬更以「緊急！請大家協助轉發」要網友幫高調。

林淑芬在臉書表示為了延攬人才，行政院上周公佈「外國專業人才延攬及僱用法草案」，以特別立法方式排除法律規範，創造出外國人在台工作的居留、工作及生活的誘因。林淑芬指出，最離譜的是草案法條第19至21條條文夾帶，提供外國人「先進來再找工作」找工作長達一年的時間，甚至偷渡了「假實習真工作」條款，開放讓「外國學生」以及「畢業兩年內」的新鮮人，只要所學符合「就服法」、「專門性或技術性工作」的相關科系即可來台實習1年，如果科學、科技、工程、數學等專業領域得申請2年，且「港澳居民」比照。

林淑芬提及，這牽涉到幾個問題，包括1.需要一年的時間在台灣找工作，能算是人才嗎？這尋職期間是否太久？2.「專門性或技術性工作」幾乎涵括所有白領工作，包含批發業、製造業、醫療保健、財稅金融服務、交通運輸業等工作等等，只要中央目的事業主管機關認為有需要，是不是就可以開放外國生以「實習名義」來台工作1+1年？所以只要經濟部認為該產業需要招募「實習生」來台，就同意開放嗎？

林淑芬接著表示，3.畢業2年內的新鮮人來台提供勞務，可以算實習嗎？國內實習制度已遭浮濫使用，連延攬外國人才政策也提供企業試用畢業新鮮人機會，以「實習津貼」架空外國人來台工作薪資門檻，也不受基本工資約束。4.以「實習津貼」取代工資，還不受「勞動基準法」限制與保障，難道不會衝擊國內新鮮人的就業市場嗎？因為這是實習不是工作！所以 勞動部沒有作就業衝擊評估。國發會也硬凹說因為是實習不是工作，所以沒有開放「低薪白領外勞」！

最後，林淑芬說外國生來台實習也開放給「港澳居民」。進來一直都有大量中國居民往香港遷移的問題，但是政府無從把關「港澳居民」是否同時具有中國人的身分。政府如何避免港澳的中國人比照外國人來台從事專業工作、尋職或實習？

對此，網友表示「真不愧是資進黨」、「整個民進黨只剩林淑芬還想救勞工」、「這樣的法案只會繼續打壓勞工階層」、「在年輕人工作難找，薪水低，已經民不聊生，還要引進外藉來搶工作，天啊!」、「這樣不是跟服貿一樣嘛?」、「這要幫高調」、「就是要白領市場供需失衡更嚴重，然後壓低價格啊」、「19，20不能偷渡！」、「為何是林爆料？她不是dpp的？」。

(中時電子報)