台灣青年團旁聽WHA被拒仍糾纏 遭警告要報警

臺灣團體旁聽WHA被拒後不斷糾纏 工作人員:要麼你們離開，要麼我報警。(環球時報微博)

台灣青年團旁聽WHA被拒仍糾纏 遭警告再不離開就報警。

世界衛生組織大會（WHA）5月22日到31日在瑞士日內瓦舉行，台灣今年並未收到邀請函，然官方與民間團體仍如期出發前往參加。昨日大陸官媒《環球時報》放出一則影片，指世衛臺灣青年團的成員在WHA現場被拒絕旁聽後，仍不斷糾纏現場工作人員，最後工作人員無奈表示「要麼你們離開，要麼我報警，我沒其他辦法了。」

台灣今年並未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，然衛福部仍派「世衛行動團」前往瑞士，並公布最新日內瓦行程。台灣世衛行動團由衛福部長陳時中率團，成員有2名顧問，為台灣醫師公會聯合會顧問吳運東、台北醫學大學顧問郭旭崧，4個署包含疾管署署長、健保署署長、食藥署署長、國健署署長、護理及健康照護司司長及衛福部國際合作組等。還有宣達團、青年團與醫界聯盟同行。

中國大陸以台灣不承認一中內涵的九二共識，阻擋台灣出席世界衛生大會（WHA），陸委會主委張小月重申，從來就不能接受大陸提出所謂的一中原則。

昨日大陸官媒《環球時報》放出一則影片，指世衛臺灣青年團的成員在WHA現場被拒絕旁聽後，仍不斷糾纏現場工作人員，最後工作人員無奈表示「要麼你們離開，要麼我報警，我沒其他辦法了。」

《環球時報》在微博表示，影片中世衛臺灣青年團的幾名成員試圖在大會現場換旁聽證，但因所持「護照」不受認可，因此被工作人員拒絕入場，然而這幾名成員被拒後仍不死心，不斷騷擾和糾纏工作人員。

影片一開始，工作人員回答「我不需要給你看我收到的指示，這是給我的指示」，在被拒絕多次後，台灣團成員依然不放棄並表示「我們是否是WHO成員國並不是一個問題，問題是什麼樣的政見是有效的」，並說「我們相信我們擋住隊伍不會對你造成困擾，我們只是要一個明確的答覆。」最後工作人員無奈地說「如果你們想待在這裡，請去別處，不然我要報警了」。

(中時電子報)