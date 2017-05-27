蔡政府執政周年 連粽子都變奢侈品

國民黨立委王惠美認為回顧蔡政府這執政一年來，花時間「拚政治、拚鬥爭」，卻始終沒有拚經濟的決心。（中時資料照／陳君瑋攝）

端午連假開始，但你有發現粽子變貴了嗎？原物料相繼上漲，讓粽子變成奢侈品！國民黨立委王惠美認為回顧蔡政府這執政一年來，花時間「拚政治、拚鬥爭」，卻始終沒有拚經濟的決心，物價飆漲、薪水不漲、前瞻8800億元債留後代子孫，這一年政府對台灣經濟貢獻值為「零」，呼籲蔡政府要知錯能改。

王惠美表示，零售豬肉原本1公斤約50元至60元，現在竟要90元，，乾貨漲到10%、蛋黃漲6-7%、花生香菇則平均上漲兩成，物價一直漲就是薪水不漲，民眾荷包越來越扁，連過節吃粽子都要秤秤自己的口袋。

林全曾說過「漲價是必然的結果」，王惠美質疑難道是要民眾粽子漲價不要吃、豆漿漲價不要喝、紙張漲價不要用、輪胎漲價不要換嗎？過去馬政府時期油電雙漲，綠營痛罵，現在民進黨全面執政，產生的萬物齊漲狀況卻是兩手一攤，難道是要民眾自己靠自己嗎？

回顧蔡政府這執政一年來，花時間「拚政治、拚鬥爭」，兩岸間關係惡化，嚴重衝擊到觀光、旅館等產業，王惠美不諱言「這就是政治帶衰經濟的最好案例」。

從一例一休等錯誤決策到遲遲未解的「六缺」問題，不僅使物價飆漲，更導致許多服務業和中小企業面臨歇業潮；卻始終不見綠營沒有拚經濟的決心，更令人擔憂的是政府未經謹慎評估的前瞻計畫將舉債8800億元，加重人民負擔，債留後代子孫。

「期望越大，失望越大」，高達五成八的民眾不滿意蔡總統在推動經濟發展的表現，且只有百分之八的民眾認為蔡上任後台灣的經濟有好轉。種種數字顯示，政府這一年對台灣經濟的貢獻值是「零」。

看著物價一直上漲，唯獨薪水始終不漲，讓王惠美對台灣未來更加憂心，呼籲蔡政府要知錯能改，否則台灣人民將只能繼續忍受「薪水不漲、萬物皆漲」的痛苦！

(中時電子報)