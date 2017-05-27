斗南昨晚到今晨連傳4火警 幸未釀傷亡

斗南鎮一處神壇今天凌晨發生火警，木造結構付之一炬。（周麗蘭翻攝）

神壇內的兩名老夫婦幸好脫險。（周麗蘭翻攝）

斗南分局轄區的古坑、大埤、斗南昨晚到今天凌晨接連發生4起火警，其中斗南鎮的1處神壇火災較嚴重，屋內公公、婆婆、媳婦3人逃出，謝姓媳婦遭嗆傷送醫。

古坑鄉崁腳村一處住宅昨晚18時30分疑似筍農煮筍加工不慎引起火警；大埤鄉尚義村19時，疑似屋主燃燒廢棄物引起鄰居報案住癌火警；古坑鄉永光文昌路一處工廠21時疑似捍工不慎散落火花引起悶燒。所幸3起火災都控制得宜，未釀成人員傷亡。

今天凌晨2點半，斗南鎮大東里一處神壇突然起火，剛好一名路人晚歸發現，火勢相當猛烈，打119報警。

神壇是木造房屋，火勢雖被控制住，但乎燒到全毀，幸好屋內翁、婆、媳三人都來得及逃出，僅媳婦受嗆傷送往大林慈濟醫院救治。婆婆向消防隊員表示，不知火災怎發生，睡夢中聽到媳婦的呼喊聲驚醒逃出。

(中時)