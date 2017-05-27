李明哲案 法務部向陸方請求保障其訴訟權益

大陸國台辦證實李明哲因案被逮後，法務部表示，已在26日晚間分別電傳大陸最高人民檢察院及公安部，請求陸方基於兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議之精神，就李明哲現況即刻通報我方，並於本案調查期間，務必保障李明哲身體健康、人身安全及訴訟法上之權益，尤應保障其選任辯護人之權利。

法務部表示，李明哲與家人失聯已逾兩月，家屬對其安危至為懸掛，呼籲大陸應本於人道關懷，同意協助家屬探視，於本案調查完畢後應即釋放李明哲。

(中時)