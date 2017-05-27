MLB》換了捕手 田中將大4局飆9K

洋基日本籍強投田中將大，今面對運動家，目前先發4局，被敲3支安打，狂飆本季新高的9次三振，無失分。田中將大狂秀K功，似乎想掃除各方對他受傷的疑慮。

田中將大4局9K，最後一球全是滑球或指叉球。洋基主戰捕手G.桑契斯(Gary Sanchez)今天輪休，改由羅麥(Austin Romine)蹲捕，首輪配球啟用較多的變化球，加上主審好球帶較寬，收到不錯成效。

(中時電子報)