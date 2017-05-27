「現在我單身」 周玉蔻宣布16年婚姻畫下句點

周玉蔻和老公李賢礽2001年完婚。(圖／本報系資料照)

周玉蔻宣布自己現在單身。(圖／翻攝自周玉蔻臉書)

名嘴周玉蔻和老公李賢礽結婚16年一向恩愛，不過今(27日)她突在臉書宣告單身，婚姻畫下句點，據悉，她已於昨天到戶政事務所辦離婚手續。

周玉蔻在臉書寫下：「現在我單身，相互尊重、理解」，據《蘋果日報》報導，她已在昨天到戶政事務所辦手續，今天一早就搭飛機到英國，其實她曾低調透露：「這是我唯一的選擇，我身為公眾人物不能不交代。」但離婚原因她沒有多做說明。

2001年周玉蔻和美籍華裔商人李賢礽在波士頓結婚，兩人恩愛16年，未料感情卻突然生變，令外界相當震驚。

(中時電子報)