NBA》聯盟實力失衡？柯瑞：有點不尊重
不少人認為，勇士連3年總冠軍賽跟騎士碰頭，是聯盟缺乏競爭力與失去平衡下的結果，勇士明星後衛柯瑞卻不這麼想，「這有點不尊重人，說得好像我們很容易就闖進總冠軍賽，事實並非如此，我們與騎士都拚盡全力才到這個位置。」
或許勇士今年季後賽以史上首次12勝0敗闖進總冠軍賽，更讓不少人認定聯盟實力失衡，可是柯瑞認為，從NBA的天賦角度來看，聯盟的強大前無僅有，勇士每個晚上、每場比賽都在接受挑戰，也在證明自己。
「你不可能渾渾噩噩就打完例行賽或季後賽，就能期待自己能打總冠軍賽，你必須做些什麼，去在場上證明自己，」柯瑞說，「或許大家都選擇我們與騎士打進今年總冠軍賽，可是他們用嘴巴講很簡單，我們卻花一整季努力才完成。」
無論如何，球迷都在期待今年總冠軍賽結果如何，畢竟擁有「四巨頭」的勇士，遭遇東區決賽表現優異的騎士，充滿太多話題性，不少人也在等待騎士能否中止勇士今年季後賽連勝氣勢，光從期待度來講，勇騎戰不受矚目都難。
(中時電子報)
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