南海好忙 陸2殲10戰機攔截美偵察機

就在美國飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）周三駛入美濟礁12海里範圍，自美國總統川普就任以來，首度行使南海自由航行權的當天，中國也出動了兩架殲－10戰機，在南海上空攔截美國海軍偵察機，其中一架甚至逼近至180公尺內。

不願透露姓名的美國官員告訴路透與CNN，初步報告顯示，美國一架P-3獵戶座（P-3 Orion）海上巡邏機飛至香港東南方240公里的國際空域時，一架中國戰機飛到美國偵察機前方，數度做出桶滾動作，限制它的行動，進行了不安全攔截。

而五角大廈證實，中國的確出動了兩架戰機，進行「既不安全，又不專業」的攔截。

五角大廈發言人羅斯（Gary Ross）在聲明中說，將持續調查事件的真相，並將透過適當管道，向北京表達關切。

聲明並指出，美軍在亞太，包括南海在內，一直持續在執行日常的例行任務，而這一切都符合國際法。羅斯說，而這所展現的，就是只要在國際法容許的地方，美國都將行使飛行，航行與作業的權力。

而就在上星期，兩架中國蘇-30戰機才在東海國際空域，攔截了負責偵測大氣中放射性物質的美國WC-135「不死鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機。其中一架解放軍蘇-30甚至做出桶滾動作，直接飛到WC-135上方。

不過，按照中國國防部新聞發言人吳謙的說法，則是「美軍1架偵察機在中國黃海相關空域實施偵察活動，中國軍機依法依規對其進行識別查證，有關操作是專業的、安全的」。

他並指出，美軍艦機頻繁抵近偵察活動，是造成中美海空軍事安全問題的根源，「我們希望美方停止有關偵察活動，避免此類事件再次發生」。

據「海事管理」（The Maritime Executive）網報導，美國海軍太平洋艦隊司令史威孚特（Scott Swift）表示，川普上任後，美國在南海的政策並沒有改變。

一般認為，先前美方按兵不動，是因為華府尋求北京出手，以化解日益升高的朝鮮半島危機。而隨著這危機稍微冷卻，美國也恢復落實一貫的南海政策。

(中時電子報)