馮小剛挑了6女 驚語「我都舒服半年了」

馮小剛的6名青蘋果！（圖／取自馮小剛微博）

馮小剛的作品捧紅不少藝人。（圖／取自馮小剛微博）

大陸導演馮小剛新片《芳華》從選角就很有話題，全因他對整容過的女子說「不！」這一口氣刪減了許多不該要的女生，接著他又從500人中選出6女要當「馮女郎」，而當網友認為照片看了很舒服時，馮小剛一句「我都舒服半年了」驚呆網友。

馮小剛為了《芳華》選角，就曾說過拒絕整容妹，他最後選出所謂的「6個青蘋果」，還曾在宣傳現場上用力捏鼻子證明新人「沒整容」，可不少網友覺得荒謬，笑稱「捏鼻子只能證明鼻沒整，那要是胸部呢？」

但馮小剛事後在網上貼出的6位新任馮女郎，的確氣質出眾，就有人留言「看這好舒服、好自然。」沒想到馮小剛妙回「我都舒服半年了」，讓不少網友驚呆，揶揄他「這是要斷送導演的前奏嗎？」由於大陸影視圈潛規則頻繁，馮導這番話難免讓人多做聯想，但不少粉絲還是力挺他，認為馮小剛只是順著話接，相信他是正直的人！

(中時電子報)