北市77所私幼申請漲價 僅3家通過
一例一休衝擊，台北市531所私幼中，今年有高達77所申請調漲，且平均調幅達40％、家長每月恐多支出最少4800元；不過，經審議委員會審定，最後僅有3所被核定通過，且最高只漲700元。
目前北市私幼平均收費大約落在每月1萬2000元至1萬6000元間，依法，如果幼兒園有費用調漲需求，僅能申請調漲午餐費、點心費、雜費，且前兩項需依當年食物類物價指數而定，調高上限15％，雜費部分則必須向主管機關提出證明，例如有必要增加人員、提高教保人力薪資等。
因此，今年雖有77所私幼以一例一休致人事成本增加、租金變貴等原因，申請調漲費用，不過，經審議委員會開會後，最後只有3所能從9月起調漲費用，且調漲金額分別只有185元、317元、700元。
台北市教育局說明，審議原則包括「收費不超過同一行政區月平均收費」、「營運有無盈餘」、「整體績效」，經會計師計算幼兒園增額成本及合理利潤後，推算出調漲金額。此次通過可調漲的3所，就是因為原本收費較同區其他私幼低、盈餘也不多。
至於私幼反映一例一休導致人事成本增加、假日活動與課後留園所衍生的加班費，審議委員會也直接否決，強調「不列入漲價參考因素」。
(中時)
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