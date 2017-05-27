NBA》犧牲？小刺客：先幫忙招募明年再續約
為了球隊未來，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯決定自己拿低薪也不要緊！湯瑪斯27日表示，假如他今年不先跟塞爾提克續約，讓塞爾提克擁有更多薪資空間去搶人，他願意等到明年再談續約，就算下季僅領626萬美元也沒關係。
以本季場均28.9分、5.9助攻與2.7籃板的數據來看，艾塞亞湯瑪斯下季僅領跟塞爾提克打算開給今年狀元的薪資(610萬美元)，實在有點說不過去，不過湯瑪斯只想趕緊幫助塞爾提克補強，更願再次擔任遊說球員的角色。
「我們需要盡可能找到最好的球員加入，我很同意這點，」東區決賽第2戰拉傷左臀的艾塞亞湯瑪斯表示，「任何安吉(塞爾提克總管)與球隊需要我做的事情，我都願意做，今年來到如此接近總冠軍賽的距離，讓人更想奪冠。」
假如艾塞亞湯瑪斯選擇今年夏天就跟塞爾提克談續約，絕對可以拿到天價薪水，但他寧願放棄這個賺大錢的機會，全力只想配合球隊招攬好手，因為他強調自己總有一天可以領到高薪，多等上1年也沒什麼關係。
「塞爾提克改變我的職業生涯，我當然願意長期待在這裡，努力贏取總冠軍，」提前宣告效忠的艾塞亞湯瑪斯說，「不過NBA就是一門生意，任何事情都可能發生，我清楚這點，但我願意留在這裡，這裡是我的一切。」
(中時電子報)
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