男向借貸公司借錢 抵押金融卡反遭盗領

張姓男子（右）淪為詐騙集團車手，持他人金融卡盜領落網。（盧金足翻攝）

小心！想要向地下借貸業者借錢，差點失金虧更大！28歲張姓車手持金融卡盜領，被在超商埋伏的員警逮捕，警方向金融聯防平台查證，張男所持金融卡已被通報詐欺紀錄，且被害人正在新北市的派出所報案，聯繫卡主得知，因向報紙刊登的借貸公司借錢，將金融卡及存摺抵押，但並無提供借貸公司使用其郵局帳戶，戳破張男謊言。

西屯派出所巡佐吳宗諭、警員楊斯堯、黃文輝，日前在河南路一家超商便衣埋伏車手時，發現1名年輕男子左顧右盼走進超商內提款，提款卡剛插進提款機沒多久即退出，左右張望後走進超商廁所內待了幾分鐘，又出來操作ATM提款。

員警發覺他的行為可疑上前盤查，張姓男子提領2萬元，堅稱郵局金融卡為自己所有，但經警方查證卡主並非張男，張男神色緊張，辯稱是家人拿錯卡片，否認當詐騙車手，警方認為其有犯罪嫌疑，將其帶返派出所釐清案情。

警方向金融聯防平台查證，張男所持金融卡被通報詐欺紀錄，被害人正在派出所報案，經聯繫卡主得知，因向報紙刊登的借貸公司借錢，將金融卡及存摺抵押，但並無提供借貸公司使用其郵局帳戶，張男見百口莫辯，坦承擔任詐騙集團車手，全案依詐欺現行犯移送偵辦。

(中時)