舒淇美照放電 閃亮大鑽戒很搶鏡

舒淇曬美照，閃亮大鑽戒很搶鏡。（圖／取材自微博）

女神舒淇日前亮麗出席坎城影展，大秀美背並與范冰冰同框，世紀合照引發熱議，不過近期飽受過敏所苦的舒淇，為了坎城行忙於看診，會後舒淇曬出自拍照透露要就醫，只不過她手上閃亮亮的鑽戒很搶鏡。

舒淇日前就醫時，她還臉上包裹著白布，把臉包得密不透風，只露出一雙眼睛，模樣讓人看不出，現身坎城影展後，她出「隔絕敏感源睡之終極法」把自己全身包得密不通風，連臉也用帽子遮住，而昨（26日）舒淇則曬出自己亮麗美照，不過她卻透露要去看醫生，但多數網友的目光都被她手上閃亮亮的鑽戒吸引，還留言說「我只看到鑽石」。

(中時電子報)