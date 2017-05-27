撩妹王孫其君調情 Lulu都醉了！
Lulu與孫其君日前在三立都會台《綜藝大熱門》規劃的「製作大大您好」體驗實境秀「一日情侶」，孫其君貼心又主動與Lulu磨鼻、拍攝性感誘惑「床照」外，更一起戲水，猶如真情侶般，讓Lulu害羞到全身發熱。
原來孫其君與Lulu兩人是挑戰「一日情侶」，當天孫其君並不知道會有哪些女星來當他女友，Lulu雖在挑選民宿時非常緊張，兩人第一次見面就在民宿房間，Lulu笑說比主持金鐘獎還緊張。在床上拍宣傳照時，孫其君躺在床上與Lulu玩「愛的摸鼻鼻」，兩人鼻子互磨，Lulu還害羞到臉脹紅問：「是不是沒開空調？怎麼房間這麼熱。」
接著兩人到泳池戲水，Lulu一看到孫其君的身材，Lulu驚訝大讚：「看起來是乾瘦款，但脫下衣服肌肉也太結實了。」孫其君看似內向其實是個撩妹高手，他跟Lulu說這游泳池有水療後，立刻走到她身後幫她按摩肩頸，整個讓Lulu都暈了。孫其君表示與Lulu相處起來很輕鬆，「知道我有在健身，就會問我鮮奶油能否吃，連小細節都注意到，絕對是好女友。」
(時報周刊)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。