撩妹王孫其君調情 Lulu都醉了！

Lulu與孫其君挑戰「一日情侶」。（圖片提供：三立）

孫其君表示與Lulu相處很自然。（圖片提供：三立）

兩人在泳池戲水讓Lulu好害羞。（圖片提供：三立）

兩人在床上拍攝性感床照。（圖片提供：三立）

拍攝時近距離接觸Lulu直呼：「好熱」。（圖片提供：三立）

Lulu與孫其君日前在三立都會台《綜藝大熱門》規劃的「製作大大您好」體驗實境秀「一日情侶」，孫其君貼心又主動與Lulu磨鼻、拍攝性感誘惑「床照」外，更一起戲水，猶如真情侶般，讓Lulu害羞到全身發熱。

原來孫其君與Lulu兩人是挑戰「一日情侶」，當天孫其君並不知道會有哪些女星來當他女友，Lulu雖在挑選民宿時非常緊張，兩人第一次見面就在民宿房間，Lulu笑說比主持金鐘獎還緊張。在床上拍宣傳照時，孫其君躺在床上與Lulu玩「愛的摸鼻鼻」，兩人鼻子互磨，Lulu還害羞到臉脹紅問：「是不是沒開空調？怎麼房間這麼熱。」

接著兩人到泳池戲水，Lulu一看到孫其君的身材，Lulu驚訝大讚：「看起來是乾瘦款，但脫下衣服肌肉也太結實了。」孫其君看似內向其實是個撩妹高手，他跟Lulu說這游泳池有水療後，立刻走到她身後幫她按摩肩頸，整個讓Lulu都暈了。孫其君表示與Lulu相處起來很輕鬆，「知道我有在健身，就會問我鮮奶油能否吃，連小細節都注意到，絕對是好女友。」

(時報周刊)