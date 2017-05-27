終身大事有巧思！陳妍希搭船出嫁 安以軒喜帖親親才能開
結婚是人生中重要的大事，不論是婚紗、場地、喜餅等等婚禮細節，對新人來說都相當慎重，演藝圈中也有許多女星面對終身大事則發揮巧思，讓婚禮格外特別、有意義，安以軒就設計要「親親」才能開喜帖，陳妍希則是搭船出場，象徵「飄洋過海來嫁你」。
女神安以軒3月與澳門百億身家CEO陳榮煉閃電登記結婚，小倆口並將在下月5日在夏威夷舉辦婚禮，小倆口除一起籌備婚禮外，喜帖也在日前送到親友手中，設計很有巧思，以新娘安以軒、新郎陳榮煉英文名字Ann和Levo的首次字母設計「AL」logo，還有安以軒喜歡的哆啦A夢（小叮噹）。
此外，電子喜帖還藏有「Kiss Me To Open」的特殊機關，要親手機螢幕或是用兩手指象徵嘴唇劃開，才能打開喜帖，喜帖設計相當特別。
國民女神陳妍希去年與大陸男星陳曉步入禮堂，並在同年12月生下兒子「小星星」，陳妍希可以說是雙喜臨門，由於陳妍希和陳曉是因兔子定情，婚禮會場也以兔子裝飾，此外，在小倆口的北京戶外婚禮中，陳妍希身穿白紗，搭白色小船上入場，代表她飄洋過海嫁給陳曉，相當浪漫。
霍建華與林心如從多年好友升格為情人，在去年有情人終成眷屬，「霍心」戀情修成正果，並在峇里島舉辦大婚，不僅婚禮浪漫，就連場外送給記者的紅包也浪漫指數破表，紅包內的紙鈔特別用2005年發行的貨幣，這年剛好是「霍心」相遇那年，有兩人一起走過十年的意義。
(專題報導)
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