香港基本法實施20周年 梁振英：香港不是主權國家
「香港特別行政區基本法實施20周年座談會」，27日於北京人民大會堂舉辦。回顧香港基本法實施，全國政協副主席、香港特別行政區長官梁振英明確表示，基本法的實施涵蓋四個方面，而香港的高度自治屬中央額外授權，香港是特別行政區，不是主權國家。
本次座談會，身兼中共中央港澳工作小組副組長的大陸國家副主席李源潮、國務委員楊潔篪；中央部會包括全國人大副委員長李建國、統戰部長孫春蘭等官員，及香港各界代表人士與學者專家，皆出席與會。
梁振英指出，基本法既是全國性法律，也是香港法律，全民都有義務落實；基本法經不斷深入諮詢，廣納社會各階層意見，共涵蓋四個方面，分別是全面、權威、務實、富生命力。
梁振英表示，基本法落實了中央對香港落實「港人治港」、「一國兩制」政策，廣納社會各階層意見，歷經兩次全面深入諮詢，代表一定權威性；就務實面，他指出，基本法同樣落實了「一國兩制」實際落實，包括行政長官任命權及選舉機制。
至於生命力部分，梁振英進一步表示，基本法的實施，讓香港的發展更具明顯優勢，可搭乘國家發展快車，特別是「十三五」規畫、「一帶一路」等；香港除可以自行處理對外事務，也可以中國香港名義，參與國際組織。
他強調，香港並不是主權國家，民主落實只能與一般地區比較，不能與主權國家相比，香港的高度自治是中央的額外授權。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。