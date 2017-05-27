香港基本法實施20周年 梁振英：香港不是主權國家

香港特別行政區長官梁振英。（中新社）

「香港特別行政區基本法實施20周年座談會」，27日於北京人民大會堂舉辦。回顧香港基本法實施，全國政協副主席、香港特別行政區長官梁振英明確表示，基本法的實施涵蓋四個方面，而香港的高度自治屬中央額外授權，香港是特別行政區，不是主權國家。

本次座談會，身兼中共中央港澳工作小組副組長的大陸國家副主席李源潮、國務委員楊潔篪；中央部會包括全國人大副委員長李建國、統戰部長孫春蘭等官員，及香港各界代表人士與學者專家，皆出席與會。

梁振英指出，基本法既是全國性法律，也是香港法律，全民都有義務落實；基本法經不斷深入諮詢，廣納社會各階層意見，共涵蓋四個方面，分別是全面、權威、務實、富生命力。

梁振英表示，基本法落實了中央對香港落實「港人治港」、「一國兩制」政策，廣納社會各階層意見，歷經兩次全面深入諮詢，代表一定權威性；就務實面，他指出，基本法同樣落實了「一國兩制」實際落實，包括行政長官任命權及選舉機制。

至於生命力部分，梁振英進一步表示，基本法的實施，讓香港的發展更具明顯優勢，可搭乘國家發展快車，特別是「十三五」規畫、「一帶一路」等；香港除可以自行處理對外事務，也可以中國香港名義，參與國際組織。

他強調，香港並不是主權國家，民主落實只能與一般地區比較，不能與主權國家相比，香港的高度自治是中央的額外授權。

(旺報)