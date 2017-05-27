AlphaGo下棋很厲害 馬雲批：So TM What？
圍棋界世界棋王柯潔9段，23日在浙江義烏與谷歌開發的人工智慧圍棋程式AlphaGo（阿法狗）展開首場對決，不出所料，柯潔落敗。26日，在貴州「機器智慧高峰論壇」上，阿里巴巴董事長、創辦人馬雲談到柯潔和AlphaGo的人機大戰時表示，中國企業搞AlphaGo這些東西沒多大意義，機器從不下臭棋，下棋的快樂都沒了有啥意思?直言的他甚至說，AlphaG很厲害，「So TM What?」台下一片掌聲。
世界棋王柯潔與AlphaGo的人機大戰，二局都是人腦不敵電腦柯潔落敗。阿里巴巴董事長、創辦人馬雲談到柯潔和AlphaGo的人機大戰時表示，他認為中國企業不要再去搞AlphaGo這些東西了，沒多大意義。他說，下圍棋本來多有樂趣，結果你想了3步，機器已經想好3百步了，且從來不下臭棋，快樂都沒了，有啥意思？
這不是馬雲第一次批評AlphaGo，他之前也曾說過「大家把AlphaGo下圍棋說得天花亂墜很恐怖的樣子，我個人覺得So TM What?」
網友也留言「圍棋的思維模式應用到兵棋推演，股市期貨就很厲害了」、「思路清奇，但是不無道理呀！」、「搞這些的目的不只是來下棋的吧」、「目光短淺！結束！」、「也是，我下象棋就等著對面下臭棋然後吃掉對面，如果對面是機器從不失誤，那還下個屁」、「馬爸爸的意思是，人工智慧不要搞到這種無聊的事情上來」、「谷歌：我們就是有點閒錢做了一個玩具而已」、「所以說有趣的人工智慧是可以下臭棋的」。
(中時電子報)
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