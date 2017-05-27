「美援」激怒中國？李明哲恐遭判無期徒刑

當地時間5月19日，李凈瑜赴美國白宮，請求官員協助援救李明哲。（報系資料照 江靜玲攝）

民進黨前黨工李明哲確定因涉嫌「顛覆國家政權罪」，遭大陸官方逮捕。據了解，李明哲家屬赴美「求援」舉動激怒陸方，李恐難逃遭定罪，依據大陸刑法，最高可判無期徒刑。

李明哲於3月19日入境廣東後失蹤，陸委會和海基會透過多方管道查證，但陸方始終沒有回應。大陸國台辦26日正式宣布，李明哲因涉「顛覆國家政權活動」，於3月19日遭拘捕，經審訊後，李明哲等人對從事危害國家安全活動供認不諱，司法機關將依法處理。

依大陸刑法第105條第1款規定，顛覆國家政權罪「首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑；積極參加的，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加的，處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利」。李明哲有可能遭判無期徒刑。

5月18日，李明哲妻子李凈瑜赴華府出席美國國會聽證會，爭取國際聲援，也得到美國國會議員、甚至行政官員的公開支持。風傳媒報導，黨政高層表示，此舉讓中國方面相當不滿，態度也更強硬，李恐會遭到定罪。

黨政高層說，李明哲家屬赴美「求援」的舉動，挑動中國最敏感神經，因為如果僅是台灣內部的抗議，中方尚可容忍，但面對美國，基於要和美國較勁，中國更不可能示弱。

(中時電子報)