首度報導朴槿惠受審 北韓官媒大罵「婊子」
南韓前總統朴槿惠先前因「閨密門」遭彈劾，她前日穿著藍色外套，雙手上銬出庭，北韓官方媒體也首度報導該事，並在報導中痛斥朴槿惠「婊子」。
朴槿惠23日素顏穿著深藍色便服，左胸前配戴寫有囚號503的圓形別針配件，並戴著手銬走進法院。朴槿惠對於涉嫌受賄等指控雖全盤否認，只承認曾為演說內容徵詢密友崔順實的意見，但她宣稱沒有洩漏人事任命資料。昔日閨密崔順實當天也出庭受審，但兩人零互動。
朴槿惠雖然對於涉嫌受賄等指控雖全盤否認，但案情顯然處於不利。若依法處刑，65歲的朴槿惠可能要在獄中度過餘生。
北韓官方媒體《勞動新聞》則首度報導朴槿惠受審一事，並以「婊子朴槿惠無恥的態度引發憤怒」為標題，引述韓國媒體對朴槿惠出庭受審的報導。該報導也提及保守派的朴槿惠在任內對北韓採取強硬立場。
此外，北韓中央通訊社也經常將朴槿惠稱之為「青瓦臺的巫婆」。
(中時電子報)
文章來源：首度提及朴槿惠出庭 朝鲜官媒粗言报道
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