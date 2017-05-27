女子裸曬私處遭螃蟹誤認成生蠔夾傷
需多民眾喜歡到海灘享受日光浴，但要小心！有媒體報導，3名新加坡女子到樟宜海灘(Changi Beach)裸體曬太陽，其中一人私處遭螃蟹夾傷，海洋生物學家表示，因為螃蟹將私處誤認成生蠔。所幸女子傷口復原快，疤痕也不明顯。
根據《SUNDAY REGISTER》文章表示，3人為求銅色肌膚，有時會趁四下無人時，偷偷裸曬，曬著曬著就睡著了，突然一聲尖叫，發現有一女子私處竟遭螃蟹夾住不放，2友人見狀立刻協助取下，因擔心螃蟹鉗含有毒物，便輪流用嘴吸傷口毒液，直至醫護人員到場。
一名海洋生物學者表示，螃蟹會夾女性私處，是因螃蟹誤認是一隻生蠔。螃蟹的鉗一般上是無毒，但若被夾的地方是很敏感的，如性器官，就會產生敏感反應。學者還說，螃蟹無緣無故咬人案例少，海灘遊客可以放心，但裸體曬太陽會有風險，若咬傷發生在男性私處，後果不堪設想。
提醒！被螃蟹鉗夾傷應立刻就醫，因為可能受「創傷弧菌」感染。創傷弧菌（Vibrio vulnificus）又稱海洋弧菌，是一種棲息於海洋中的細菌。若從傷口侵入，12小時內，皮膚開始發生紅、腫、水泡現象，最後成為壞死性筋膜炎，處理方式是將潰爛部份挖掉，甚至是將其切除、截肢。
(中時電子報)
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