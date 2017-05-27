蕭亞軒分手後的精采 大秀長腿美乳

蕭亞軒大秀好身材，粉絲讚她一個人過得很精彩。（圖／取自IG）

蕭亞軒自從上月和小鮮肉男友分手後，她一刻都沒空閒下來，時常在網上po出出運動、旅遊的美照，近日她更一口氣曬出6張美照，全是她在泳池邊戲水的照片，穿著小可愛與短褲的她，大露長腿與美乳。

蕭亞軒日前才在Instagram一口氣貼出和三五好友玩水的美照，她坐上時下流行的充氣大泳圈，穿著小可愛與短褲的她，不僅在泳池邊拍下長腿美照，一個俯身，更讓美乳與事業線嶄露無遺，讓不少粉絲大讚她一個人「也能很精采。」

(中時電子報)