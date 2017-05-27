NBA》杜蘭特砲轟 籃網變那麼爛不關他事
跟勇士隊友柯瑞選在同1天砲轟外界批評聯盟失衡的杜蘭特，27日選用更強烈字眼回應，他強調籃網與魔術本季會變那麼爛，主因並非出在他去年夏天決定加盟勇士，只是林書豪領軍的籃網莫名其妙「中箭」，只能算是無妄之災！
「我難道是魔術連續5、6年打不進季後賽的原因嗎？我難道是籃網把所有選秀權送給塞爾提克的原因嗎？難道他們變那麼爛都怪我嗎？」杜蘭特接受《今日美國》訪問時表示，「我總不可能替每支球隊打球吧！」
或許杜蘭特拿籃網為例，原因是去年夏天他拒絕過籃網的加盟面談，但把如今聯盟實力失衡，都怪杜蘭特1人身上，確實不太公平，「事實是我離開1支球隊，讓另1支球隊變更強大，僅僅1隊而已，我不可能讓整個分區變好。」
「幸好過去那些困擾我的東西不再影響我了，這讓我更容易說出自己的想法，因為28歲的我，充分意識到現在是我掌控自己的命運！」杜蘭特說。
這不是杜蘭特今年季後賽首次批評聯盟失衡的說法，他在西區決賽第3戰賽後，曾經情緒失控說出，「假如你不喜歡看到這種情況，你可以不要看！」他雖馬上道歉回應，卻可看出他有多麼不想聽到類似說法再次出現。
(中時電子報)
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