台裔美籍小提琴家林冠羽 成倫敦愛樂交響樂團聯合首席

24歲小提琴家林冠羽考上倫敦愛樂交響樂團首席。(摘自臉書)

倫敦愛樂交響樂團(London Philharmonic Orchestra)今天宣布，24歲台裔美籍小提琴家林冠羽成為新任聯合首席之一，今年八月起上任。

林冠羽1993年出生於美國，畢業於柯爾本音樂學院和柯蒂斯音樂學院，從小他就非常喜歡音樂，但比起擔任一位獨奏家，他更喜歡擔任首席的角色，在樂團中領導樂團音樂的進行。

「我非常感謝所有在我職業生涯中幫助我的每一個，能夠成為這個樂團的一份子，我非常開心。」林冠羽說他非常榮幸能夠進入倫敦愛樂交響樂團工作，尤其是他非常期待可以跟首席指揮弗拉基米爾‧尤羅夫斯基（如Vladimir Jurowski）一起合作，「我非常期待我在英國的新生活。」

林冠羽母親洪惠娟在台灣畢業自輔大音樂系，主修聲樂，赴美後與夫婿都在哥倫比亞大學工作，洪慧娟說，林冠羽從小就喜歡演奏小提琴，很早就找到自己演奏音樂時的快樂，他每個學習階段幾乎都是樂團首席，每年寒暑假林冠羽都會參加世界各國的音樂營，不但讓他開眼界，也養成他獨立的個性。

洪惠娟說，這個位置大概考了半年，同時有好幾位在競爭，林冠羽也已經與樂團協演過幾次，最後全團投票通過，由他出任聯合首席，可以跟原有首席互相輪替。

林冠羽將會在下月返國，與姜智譯指揮的新逸交響樂團一起合作，演出孟德爾頌《小提琴協奏曲》。

(中時)