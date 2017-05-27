柬埔寨吳哥窟 獲選2017全球旅遊地標首位
據英國每日郵報（Daily Mail）報導，由著名旅遊網站TripAdvisor發起、全球數百萬遊客票選，選出2017年全球前25大旅遊地標。今年的榜首由古老王朝遺址、柬埔寨吳哥窟（Angkor Wat）勝出，第二名由阿布達比（Abu Dhabi）的謝赫扎耶德大清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque Centre）拿下、第三名則是西班牙南部的科爾多瓦主教座堂（Mezquita Cathedral de Cordoba）。根據柬國旅遊局公告的數據顯示，1993年全年訪問吳哥窟旅客僅不到一萬人，但去年卻接待多達219萬人次、為柬埔寨創造至少6,250萬美元（約18.8億台幣）的觀光外匯收入，成為該國名符其實的金雞母。
位於位於柬埔寨暹粒市（Siem Reap）的吳哥窟，是12世紀吳哥王朝遺留的巨大寺廟遺址，以建築宏偉的建築與浮雕聞名於世。遺址內兩大特色：眾多的廟山與迴廊，層層高疊的廟山，形如金字塔，象徵印度神話中位於世界中心的須彌山；而附近的三道迴廊象徵須彌山所在地的土、水、風，讓吳哥窟充滿東方神秘色彩。1992年被聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界文化遺產名單後，從全球湧入的旅客和資金，也讓柬埔寨開始著手修復，再加上好萊塢電影渲染，讓吳哥窟成為全球首位旅遊地標當之無愧。
TripAdvisor十大全球旅遊地標：
一、柬埔寨吳哥窟
二、阿布達比謝赫扎耶德大清真寺
三、西班牙科爾多瓦主教座堂
四、梵蒂岡聖彼得大教堂
五、印度泰姬馬哈陵
六、聖彼得堡滴血救世主教堂
七、中國慕田峪長城
八、秘魯馬丘比丘遺址
九、塞維亞西班牙廣場
十、義大利米蘭大教堂
(中時電子報)
關鍵字：柬埔寨、吳哥窟、旅遊地標、謝赫扎耶德大清真寺、TripAdvisor
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