柬埔寨吳哥窟 獲選2017全球旅遊地標首位

柬埔寨著名的地標吳哥窟，獲選為2017年TripAdvisor十大全球旅遊地標首位。（達志影像/Shutterstock）

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，由著名旅遊網站TripAdvisor發起、全球數百萬遊客票選，選出2017年全球前25大旅遊地標。今年的榜首由古老王朝遺址、柬埔寨吳哥窟（Angkor Wat）勝出，第二名由阿布達比（Abu Dhabi）的謝赫扎耶德大清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque Centre）拿下、第三名則是西班牙南部的科爾多瓦主教座堂（Mezquita Cathedral de Cordoba）。根據柬國旅遊局公告的數據顯示，1993年全年訪問吳哥窟旅客僅不到一萬人，但去年卻接待多達219萬人次、為柬埔寨創造至少6,250萬美元（約18.8億台幣）的觀光外匯收入，成為該國名符其實的金雞母。

位於位於柬埔寨暹粒市（Siem Reap）的吳哥窟，是12世紀吳哥王朝遺留的巨大寺廟遺址，以建築宏偉的建築與浮雕聞名於世。遺址內兩大特色：眾多的廟山與迴廊，層層高疊的廟山，形如金字塔，象徵印度神話中位於世界中心的須彌山；而附近的三道迴廊象徵須彌山所在地的土、水、風，讓吳哥窟充滿東方神秘色彩。1992年被聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界文化遺產名單後，從全球湧入的旅客和資金，也讓柬埔寨開始著手修復，再加上好萊塢電影渲染，讓吳哥窟成為全球首位旅遊地標當之無愧。

吳哥窟著名的浮雕之一：微笑高棉。（達志影像/Shutterstock）

亨利·穆奧在1859年繪製的吳哥窟素描圖。（圖/維基百科）

名列第二位、阿布達比的謝赫扎耶德大清真寺。（達志影像/Shutterstock）

曾是清真寺、西班牙南部的科爾多瓦主教座堂。（達志影像/Shutterstock）

TripAdvisor十大全球旅遊地標：

一、柬埔寨吳哥窟

二、阿布達比謝赫扎耶德大清真寺

三、西班牙科爾多瓦主教座堂

四、梵蒂岡聖彼得大教堂

五、印度泰姬馬哈陵

六、聖彼得堡滴血救世主教堂

七、中國慕田峪長城

八、秘魯馬丘比丘遺址

九、塞維亞西班牙廣場

十、義大利米蘭大教堂

(中時電子報)