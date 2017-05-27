罹列腺癌！班史提勒17年婚姻玩完
好萊塢喜劇天王班史提勒17年婚姻在今突然宣布玩完！他與妻子克莉絲汀泰勒共同發出聲明證實離婚，坦言兩人在相處多年後決定分開，但也說兩人會以父母身分與好友關係繼續照顧子女，令外界相當震驚。
班史提勒堪稱是好萊塢喜劇演員代表之一，夫妻倆也曾在電影中同台，堪稱是銀光幕神仙眷侶。沒想到今卻發出共同聲明證實離婚，也希望外界多給兩人一點空間與隱私。
但更讓粉絲擔心的，莫過於班史提勒曾在2014年透露自己罹患列腺癌，所幸及早發現就醫，沒想到挺過病痛，如今卻和結縭17年的妻子分道揚鑣。
(中時電子報)
關鍵字：班史提勒
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。