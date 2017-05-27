罹列腺癌！班史提勒17年婚姻玩完

班史提勒與結婚17年的妻子宣布離婚。（圖／達志影像）

好萊塢喜劇天王班史提勒17年婚姻在今突然宣布玩完！他與妻子克莉絲汀泰勒共同發出聲明證實離婚，坦言兩人在相處多年後決定分開，但也說兩人會以父母身分與好友關係繼續照顧子女，令外界相當震驚。

班史提勒堪稱是好萊塢喜劇演員代表之一，夫妻倆也曾在電影中同台，堪稱是銀光幕神仙眷侶。沒想到今卻發出共同聲明證實離婚，也希望外界多給兩人一點空間與隱私。

但更讓粉絲擔心的，莫過於班史提勒曾在2014年透露自己罹患列腺癌，所幸及早發現就醫，沒想到挺過病痛，如今卻和結縭17年的妻子分道揚鑣。

(中時電子報)